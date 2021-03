Ce samedi, vers 17h45, un accident de la route s’est produit sur la route de Viols-le-Fort sur la commune de Puéchabon impliquant un véhicule seul.

Illustration – DR

A l’arrivée des sapeurs-pompiers de l’Hérault, un véhicule se trouvait dans un fossée avec 3 victimes à bord. D’importants moyens ont été demandés par le chef des opérations de secours avec notamment la mobilisation de 2 hélicoptères, le DRAGON 34 et le SAMU 34 et des moyens des centres de Saint-Martin-de-Londres, d’Aniane, Gignac.

Parmi les blessés, la conductrice, âgée d’une quarantaine d’années et 2 fillettes âgées de 8 ans et 10 ans ont été prises en charge par les secours. La plus jeune se trouvant bloquait dans le véhicule, les secours ont dû extraire la petite victime de l’habitacle. Les 2 enfants ont été héliportés sur le CHU Lapeyronie de Montpellier en urgence relative. La quadragénaire a été transporté par ambulance sur le centre hospitalier montpelliérain.

Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer. Les gendarmes ont effectués les premières constatations.