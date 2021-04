Après de longues investigations, les gendarmes de la brigade de Villeneuve-les-Maguelone et la brigade de recherches de Castelnau-le-Lez ont interpellé 2 individus suite à un vol avec violences commis sur la commune de Vic-la-Gardiole.

Illustration – DR

Le 27 février dernier, la victime a rendez-vous avec un « ami » qui souhaite lui montrer un terrain qu’il voudrait acheter à Vic-la-Gardiole, isolé dans le massif de la Gardiole. Après avoir stationné son véhicule debtype BMW sur un chemin de terre, les deux hommes se dirigent vers le site supposé.

Il s’agit en réalité d’un guet-apens : alors que tous deux arrivent sur le terrain, un complice cagoulé surgit et porte à la victime de violents coups sur le crâne et le corps avant d’être étranglé par son « ami ».

Lorsqu’il reprend connaissance, il constate la disparition de son véhicule, de son portefeuille et de son téléphone.

Les investigations menées par les gendarmes de Villeneuve-lès-Maguelone et la brigade de recherches de Castelnau-le-Lez vont permettre de localiser et récupérer le véhicule volé. Les 2 auteurs de l’agression sont ensuite identifiés et localisés.

Placés en garde-à-vue, les mis en cause seront déferrés, jugés en comparution immédiate et tous deux condamnés à des peines de 12 mois de prison avec sursis et 18 mois dont 10 mois avec sursis sans mandat de dépôt.