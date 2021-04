Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville et Métropole de Montpellier se mobilisent aux côtés de l’ensemble des acteurs du monde culturel via l’adoption de dispositifs d’aide pour les cinémas, les salles de concert, les théâtres (exemption de loyer, financement de nombreuses résidences de création dans les salles et les lieux fermés, préachats de billets).

Dans cette logique, la Ville de Montpellier a souhaité rapprocher artistes et public au travers de vidéos inédites, sous forme de surprises, mettant en scène des performances d’artistes dans bien des domaines, valorisant également notre patrimoine et nos paysages : « Les Essentiels ».

Crédit photo Guilhem CANAL©

Le premier épisode a été diffusé le 19 mars dernier, offrant aux internautes un set exclusif du DJ Joris Delacroix perché au sommet de l’Arc de Triomphe, accompagné de la danseuse ballerine Nina Marasovic qui a sublimé le château d’eau du Jardin du Peyrou, pendant que l’artiste peintre Cécile Desserle reproduisait sur une toile, les mouvements de cette dernière.

Ces vidéos de performances artistiques ont été réalisées par l’agence montpelliéraine LEEDZ AGENCY en partenariat pour la partie production et artistique par Guilhem CANAL.

Le rendez-vous est donné, toutes les 2 semaines, le vendredi à 18h sur la page Facebook de la Ville de Montpellier (facebook.com/villemontpellier34). Dès ce vendredi, le second épisode sera diffusé.

LES ESSENTIELS DE MONTPELLIER

Montpellier porte une histoire artistique et patrimoniale riche. Les installations culturelles (musées, espaces d’art, opéra, salles de concerts et de spectacles, théâtres) impulsent la dynamique et le rayonnement du territoire à l’échelle nationale. Les artistes y sont nombreux également et le public assidu. C’est pourquoi aujourd’hui, la Ville de Montpellier lance « Les Essentiels de Montpellier », une série d’évènements qui offrent la possibilité à plusieurs artistes d’univers différents de s’associer pour s’exprimer à travers une performance partagée. Une performance qui peut être visionnée et revisionnée ensuite sur la page Facebook de la ville et sur le compte Youtube. Si un épisode inédit voit le jour tous les deux semaines, il est proposé entre temps des versions courtes comme un best of des meilleurs moments.

LES PROCHAINES DATES DE DIFFUSION DES ESSENTIELS DE MONTPELLIER (VERSION LONGUE & VERSION COURTE)

▪️02 Avril : Les Essentiels #2 (Version Longue)



▪️09 Avril : Les Essentiels #2 ( Version Courte)



▪️16 Avril : Les Essentiels #3 (Version Longue)



▪️23 Avril : Les Essentiels #3 (Version Courte)



▪️30 Avril : Les Essentiels #4 (Version Longue)



▪️07 Mai : Les Essentiels #4 (Version Courte)