Ce samedi, à 19h, retrouvez DJ Bens, en Live stream, sur le clocher de l’église de Marseillan pour un show exceptionnel à 40 mètres du sol. Une performance à retrouver en direct sur la page Facebook 34 INFOS.

Le clocher de l’église Saint Jean-Baptiste – Ville de Marseillan©

Dj Bens est mondialement connu et reconnu par la profession. Originaire de Marseillan, où il a passé toute son enfance, il se destinait pourtant à une carrière commerciale mais passionné de musique, il s’est lancé dans l’arène.

Avec une tournée internationale et plus de 240 dates par an, les sets live de Dj Bens sont devenus incontournables dans les clubs de Dubaï, d’Hong-Kong, de l’Ile Maurice, de la Guadeloupe, de la Thailande, de l’Espagne, du Portugal, de la Suisse et bien évidemment de la France du côté du Milk et de l’Amnésia.

Malheureusement après les mesures prises par le gouvernement face à la crise sanitaire et notamment la fermeture des établissements de nuit, les discothèques ont totalement été mises à l’arrêt. Avec l’idée de continuer de divertir les gens et de leur redonner le sourire, Dj Bens a voulu, avec son ami Uggo, créer un concept innovant et original.

Le Confinium a alors vu le jour, une véritable discothèque a été aménagée dans une pièce insonorisée de l’appartement. Son pote, Uggo, habitant Agde, s’occupe de gérer la partie technique et notamment le bar virtuel.

DJ Bens au Confinium – DR

Aujourd’hui il se lance dans un nouveau challenge, une performance dans sa ville de coeur, Marseillan. En effet, samedi, à 19h, le DJ montpelliérain va performer du haut des 40 mètres du clocher Saint Jean-Baptiste pour un show exceptionnel à vivre en live sur la page Facebook de la Ville de Marseillan, ainsi que sur la page de 34 INFOS.

Un show exceptionnel – Ville de Marseillan©

Pour l’occasion, une mise en lumières de l’édifice, des effets pyrotechniques, 4 caméras et 2 drones et 45 minutes de show original dans un cadre exceptionnel…