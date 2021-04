Ce mardi, après plusieurs mois d’enquête, les policiers du groupe des violences aux personnes de la sûreté départementale ont interpellé un homme après une tentative de viol commise en novembre dernier. L’individu a été placé en détention provisoire.

Les faits se sont passés dans la nuit du 08 au 09 novembre 2020, la victime, un femme âgée de 58 ans, est en plein sommeil lorsqu’elle est réveillée par une présence et la voix d’un homme qui lui susurre « montre moi ta chatte…je vais te baiser » tout en lui touchant les parties intimes.

Illustration – DR

La quinquagénaire, surprise et effrayée, se débat et tente de repousser son agresseur qui a pénétré dans son domicile à son insu. La victime réussit finalement à se défaire de son agresseur malgré une morsure au bras, celui-ci prenant la fuite à vélo.

Une plainte était alors déposée par la victime le lendemain de l’agression et un signalement de l’auteur était fourni par la quinquagénaire aux enquêteurs.

Une longue et minutieuse enquête conduisait les policiers vers un quartier d’une résidence de Montpellier. Un VVT de couleur similaire à celui de l’agresseur y étant découvert à proximité d’un bâtiment dans lequel l’auteur était rentré la nuit des faits.

Parallèlement, les traces de la morsure de la victime mettait en évidence un ADN masculin inscrit dans la base de données de la police espagnole dans la région de Barcelone.

Dès lors, une coopération Franco-Espagnole permettait d’apprendre qu’il s’agissait d’un violeur en série puisqu’en l’espace d’un mois, il commettait un viol aggravé et 2 tentatives commis en 2012. Un long travail d’étude des caméras de la ville et des surveillances dans le secteur de la résidence ciblée permettaient aux policiers d’identifier un homme correspondant au signalement du suspect.

Illustration – DR

Vu les faits, les policiers de la sûreté départementale décidaient de procéder à son interpellation le 30.mars dernier.

Placé en garde à vue, il s’avère être espagnol d’origine marocaine et avoir quitté l’Espagne pour rejoindre ses parents à Montpellier en janvier 2013.

La comparaison de l’ADN s’avérait positive, il reconnaissait sa présence dans le pavillon de la victime pour le vol d’un ordinateur mais niait une quelconque agression.

Il reconnaissait en revanche une tentative de viol qu’il aurait commis en 2020 dans le secteur de Gambetta et pour laquelle les services de police n’ont pas recensé de victime.



En raison du profil inquiétant et dans l’éventualité d’identifier d’autres victimes, l’individu a été déféré au parquet. Une commission rogatoire a été ouverte. Il a été placé en détention provisoire.

Précision à destination d’éventuelles victimes, l’homme est âgé de 28 ans de type nord africain au fort accent espagnol. Toute personne susceptible d’avoir été victime de cet individu est invitée à joindre l’hôtel de police de Montpellier au 04 99 13 50 00.