Chaque été, des centaines d’hectares de végétation partent en fumée dans notre département. Alors qu’on rentre à peine dans le mois d’avril, de nombreux départs de feux ont déjà concernés le département de l’Hérault.

On recense à ce jour, pas moins de 25 incendies pour plus de 80 hectares détruits dans l’Hérault, un constat alarmant sachant que la saison des feux n’a pas débuté. L’an passée en 2020, sur l’ensemble de l’année, 221 hectares ont été détruits pour 110 feux. Malgré que les causes exactes de ces feux ne sont pas encore connues pour certains, des conseils simples de prévention peuvent permettre d’éviter le pire et de préserver nos espaces naturels.

Crédit photo 34 INFOS ©

Débroussailler protège les biens et les personnes

La majorité des départs de feux est d’origine anthropique et ils démarrent le plus souvent le long des voies de communication ou depuis des constructions. En diminuant la biomasse combustible à proximité des habitations et des voiries dans les zones particulièrement exposées au risque incendie, l’intensité du feu est moindre, ce qui facilite l’intervention des services de secours.



Ainsi, les obligations légales de débroussaillement (OLD) en protégeant la forêt, protègent aussi les biens et les personnes. Ces obligations de débroussaillement contribuent activement à la politique de prévention des incendies en favorisant la politique d’extinction des feux naissants. Le respect des obligations légales de débroussaillement revêt un caractère prioritaire.

Illustration – DR

Les obligations pour les habitations proche des zones boisées :

Obligation de débroussailler les abords des lieux d’habitation situés en forêt ou à proximité. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une contravention pouvant atteindre 1.500 euros.

Ne pas mettre de gouttières en plastique.

Ne pas stocker à proximité immédiate de la maison le bois, le fuel et le butane.

En cas de feu et s’il y a une piscine dans la propriété, la mettre à disposition des sapeurs-pompiers.

Ne pas planter de végétaux épineux et des conifères, ce sont des plantes très inflammables.

Couper les branches des arbres pour qu’elles soient à plus de 3 mètres de la façade.

Ne rien brûler entre avril et septembre.

Si la défense des forêts contre les incendies protège la végétation et limite les risques d’incendie, la prudence et le comportement citoyen responsable de chacun reste la clef de la préservation de notre patrimoine forestier.

Ainsi, en forêt :

Ne pas allumer de feu ou de barbecue,

Ne pas jeter de cigarettes,

Laisser les routes forestières accessibles pour les secours,

Camper uniquement dans les lieux autorisés,

Respecter les interdictions d’accès en période à haut risque.

Dans une situation d’incendie, certains gestes peuvent sauver la vie. Le plus important est de garder son calme. Il convient de :

Prévenir les pompiers en appelant le 18,

S’éloigner dans le sens contraire du déplacement du feu,

Respirer à travers un linge humide pour limiter les effets néfastes des fumées toxiques.