Il y a 1 semaine, le biterrois, Claude Cazes, âgé de 38 ans, s’envolait de Paris direction le Burundi, en Afrique de l’est, pour accomplir un défi qu’il prépare de longue date. Une marche de 6000 kilomètres le long du Nil, en traversant 7 pays différents afin d’apporter des médicaments aux populations locales.

Le sportif héraultais au grand cœur n’a de cesse de dépasser ses limites tout en mettant ses victoires au service de causes humanitaires. Interviewé quelques jours avant son départ, ce trentenaire vaillant et déterminé nous a expliqué sa préparation et ses objectifs.

Ces 6000 kilomètres qui attendent Claude auront demandé pas moins de 2 ans de préparation physique. Deux années durant lesquelles ses journées auront été ponctuées de courses à pied (2 fois par jour avec une moyenne de 30 km parcourus quotidiennement) en tractant des charges d’environ 10 à 50 kg, similaires au poids qu’il devra tracter durant son expédition.

Claude en pleine préparation – DR

Il aura dû également se préparer à la différence de pression atmosphérique dûe à l’altitude qui avoisinera les 1500 à 2000 mètres. Mais l’aventurier s’est préparé au pire en s’entraînant avec un simulateur d’altitude réglé à 4000 mètres.

Le corps est une machine puissante qui ne carbure qu’à la force du mental. Et Claude le sait parfaitement. Professionnel en Boxe Thaï, engagé dans la Marine Nationale puis dans la légion étrangère comme démineur artificier, la préparation physique n’est rien sans une bonne préparation mentale. La méditation, les exercices de respiration et une concentration maximale auront également été travaillés durant ces 2 années pour optimiser cette performance.

Durant son parcours, Claude retrouvera des ONG, telle « A portée de Main », une ONG Française qui œuvre depuis quelques années à informer, structurer et sensibiliser la jeunesse Burundaise sur sa capacité à développer des projets sur leur territoire. Il leur apportera sa contribution financière et médicamenteuse.

La discrétion et l’invisibilité étant de mise, les points de rendez-vous durant l’itinéraire ont été transmis aux ONG, uniquement pour la partie qui concerne chacune d’entre elles, ainsi qu’à chaque police locale. Sur les 7 pays traversés, 2 sont à risques dont l’Ouganda qui est en proie à de nombreuses violences et le Soudan du Sud qui subit des conflits armés inter-ethniques. Le parcours sécurisé et la grande expérience de Claude lui permettront également d’affronter un environnement hostile (gorilles, lions, léopards, hippopotames, …) mais également les conditions climatiques des différents reliefs géographiques sur les différents pays : la savane, le désert, la jungle et les montagnes.

Pendant cette aventure qui devrait durer entre 4 et 6 mois, Claude sera en semi-autonomie. Il tractera une remorque de 100L contenant le minimum, un filtreur d’eau pour rendre potable l’eau du Nil et des rivières ainsi que quelques kilos de nourritures, bien utiles lorsque la chasse, la cueillette et la pêche ne seront pas possibles.

A l’aide d’une très grosse structure administrative, une excellente préparation de groupe ainsi qu’un soutien infaillible de sa famille, Claude est parti réaliser un de ses rêves dans un état d’esprit positif.

« J’ai envie que mes enfants soient fiers de leur papa. Je suis certain de partir avec un très bon état mental et de revenir avec des souvenirs inoubliables dans la tête » a tenu à préciser Claude avant son départ.

Vous pouvez suivre Claude sur ses réseaux sociaux :

▪️Instagram: https://www.instagram.com/claude.cazes/

▪️Facebook : https://www.facebook.com/cazesclaude

▪️Son site internet : www.claudecazes.com