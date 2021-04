Malgré les nombreux réaménagements annoncés par Claudie Greslon, la directrice générale des Hôpitaux du Bassin de Thau, la semaine dernière, la saturation n’aura pu etre évitée. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid n’ayant fait que croître à l’issue du week-end de Pâques.

Ce week-end aura été très éprouvant pour les soignants de l’Hôpital Saint-Clair de Sète. Au total, 80 à 90 patients ont été pris en charge chaque jour par le service des urgences, dont 15 à 20 pour Covid. Treize d’entre eux ont dû être hospitalisés, ce qui porte leur nombre ce mardi matin à 47 patients hospitalisés, 12 en soins critiques et 35 en médecine, contre 34 patients hospitalisés, 8 en soins critiques et 26 en médecine, la semaine dernière.

Illustration – DR

Parmi ces patients, tous sont originaires du bassin de Thau, sauf un. Leur moyenne d’âge est toujours de 66 ans en réanimation et 79,8 ans en médecine.

Les lits de ces secteurs sont totalement saturés et les équipes médicales et paramédicales, en très grande tension face à ce nouvel afflux sont à bout de souffle. La cellule de crise s’est réunie à nouveau ce matin afin d’acter de nouvelles décisions pour augmenter le nombre de lits en médecine et redéployer des professionnels de santé.

Après avoir limité l’activité chirurgicale à 4 salles d’opération la semaine passée, ce sont deux autres salles qui sont déprogrammées. Au cours des deux prochaines semaines, seules sont maintenues les interventions urgentes ou les interventions programmées susceptibles de générer une perte de chance pour les patients.

Aux 6 lits supplémentaires activés semaine passée en court séjour gériatrique, sont ajoutés 14 lits de médecine non Covid au sein d’une unité de chirurgie.

Le plan blanc est toujours maintenu à son niveau le plus élevé.