Ce mercredi matin, suite à une commission rogatoire, un corps sans vie a été découvert, dissimulé sous une dalle de béton, au domicile d’Aurélie Vaquier à Bédarieux où vivait son compagnon.

La jeune femme de 39 ans, disparue depuis le 28 janvier dernier, s’y était installée en décembre dernier. Le parquet de Béziers s’est rendu sur place avec le magistrat instructeur. L’enquête est désormais requalifiée pour faits de meurtre, et non plus seulement pour enlèvement et séquestration.

Illustration – DR

L’extraction du corps est encore en cours par les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendarmerie de Montpellier. L’examination du corps par un médecin légiste, en suivant, devrait permettre d’identifier rapidement la victime.

Le compagnon d’Aurélie Vaquier, un homme âgé de 39 ans qui réside toujours dans le domicile du couple, a été placé en garde à vue en fin de matinée.

Ce sont les militaires de la compagnie de gendarmerie de Béziers, de la section de recherches de Montpellier et de l’IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale) aidé d’un chien spécialisé dans la recherche de personnes disparues, ainsi que d’un « géoradar » permettant le sondage des sols et des cloisons qui ont été mobilisés sur cette opération.

Illustration – DR

Pour le moment, le corps d’Aurélie Vaquier n’a pas été formellement identifié malgré les premières constatations qui semblent le confirmer.