Ce mercredi, vers 9h00, un homme d’une quarantaine d’années a été abattu par balle avec un fusil de chasse sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Le tireur a ensuite retourné l’arme contre lui.

Illustration – DR

Les faits se sont produits rue du Bosc de la plaine, dans un lotissement de Saint-Gély-du-Fesc. Un individu, pour une raison encore indéterminée, aurait abattu un homme. Selon nos informations, les 2 hommes se connaissaient. En effet, le tireur serait le père de Joëlle Queille, disparue puis retrouvée morte en septembre dernier. Il aurait abattu son ancien gendre, âgé de 46 ans, d’un coup de fusil de chasse. Il a ensuite retourné l’arme contre lui et s’est donné la mort.

Rappel des faits

Le mardi 15 septembre, un corps avait été découvert par un promeneur dans les vignes le long de la départementale 986, au nord de Saint-Gely-du-Fesc, en direction de Ganges. Il s’agissait du corps de Joëlle Queille, habitante de Saint-Gély-du-Fesc, disparue depuis le 6 septembre dernier. Cette maman de 2 enfants avait quitté le domicile familial après une dispute avec ses proches.

Que s’est-il passé ce mercredi ? Il semblerait que des tensions existaient entre le père de Joëlle et son ancien gendre.

Le secteur a été totalement bouclé par les gendarmes de Saint-Gély-du-Fesc, appuyés par le PSIG sabre de Castelnau-le-Lez et Lunel, ainsi que la cellule d’identification criminelle départementale.

A noter que la femme du tireur, âgée de 72 ans et 2 enfants de 11 et 13 ans, très choqués, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de l’Hérault et transportés sur le CHU Lapeyronie à Montpellier.

Le parquet a co-saisi la brigade de recherches de Castelnau-le-Lez et la section de recherches de Montpellier.