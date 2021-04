A partir du 1er juillet prochain,tous les débits de boissons alcoolisées à emporter ou en ligne devront proposer obligatoirement des éthylotests à la vente.

Illustration – DR

Cette nouvelle mesure intervient dans le cadre de la lutte contre la conduite sous l’emprise d’alcool, afin d’inciter les usagers de la route à l’auto-évaluation de leur taux d’alcool. Pour rappel, la limite est fixée à 0,25 mg/L d’air expiré (0,10 mg/L pour les permis probatoires).

Les établissements concernés tel que les supermarchés, cavistes, épiceries et sites de Drive auront donc trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. Ils devront disposer d’un stock minimum de 10 ou 25 éthylotests en fonction de la taille des rayons d’alcool. De plus un affichage obligatoire de prévention et d’information sur l’importance de l’utilisation de l’auto -dépistage devra se trouver à proximité immédiate de chaque rayon.

A partir du 1er Juillet 2021, le fait de contrevenir à ces dispositions exposera à des sanctions : l’arrêt prévoit une contravention de quatrième classe de 675 euros et jusqu’à 1875 euros en cas d’amende forfaitaire majorée.