Ce vendredi, la situation épidémique continue de se dégrader très rapidement dans le département de l’Hérault. La pression s’est accentuée ces derniers jours sur les établissements hospitaliers publics et privés, pour la prise en charge des cas les plus graves de Covid-19.

Illustration – DR

Cet impact se mesure notamment sur les cas quotidiens avec plus de 500 personnes contaminées en moyenne par jour. Ce vendredi soir, on comptabilise 391 personnes hospitalisées pour Covid-19 dont 99 personnes en réanimation et soins critiques (pour un total de 411 sur l’ensemble de l’Occitanie). A noter qu’en 15 jours, 54 personnes sont malheureusement décédées après avoir contracté le virus.

Le pic d’activité se situe déjà au-delà des vagues épidémiques du printemps et de l’automne dernier dans l’Hérault.

Toutes les ressources hospitalières sont mobilisées pour faire face à ces besoins. De nouveaux lits de soins critiques ont été ouverts ces derniers jours. Certaines

interventions moins urgentes sont déprogrammées pour mobiliser davantage nos équipes soignantes autour de ces réanimations Covid.

Une concertation régulière est assurée entre les établissements de santé, pour organiser notamment une solidarité commune. Les soignants ont besoin de notre soutien, mais surtout de tous nos gestes de protection qui limitent les cas graves.