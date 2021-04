Dimanche 21 mars, sur la route départementale 32 sur la commune de Gignac, une Audi A6 roulant à grande vitesse, a attiré l’attention de la brigade motorisée de la gendarmerie de Lodève.

Crédit photo Gendarmerie de l’Hérault ©

Les gendarmes ont décidé alors d’intercepter le chauffard mais celui-ci s’est engagé sur l’A750 accélèrant progressivement pour atteindre les 170 km/h.

Les militaires ont alors utilisé leurs avertisseurs sonores et lumineux afin de procéder au contrôle dudit véhicule.

Le chauffeur a alors ralenti faisant signe de coopérer mais lorsque les militaires lui ont indiqué l’emplacement du contrôle, il les a dépassé par la gauche et a poursuit à vive allure, sa route en direction de Montpellier.

Ce n’est qu’au moment de sortir à l’échangeur 61, au niveau de la commune de Saint-Paul-et-Valmalle que le conducteur a commencé à perdre le contrôle de son véhicule, il a heurté un trottoir et a fini sa course en s’immobilisant sur un espace herbeux en bordure d’un giratoire.

Hormis le refus d’obtempérer, le conducteur a reconnu ne plus être titulaire du permis de conduire suite à une suspension de 6 mois pour conduite sous stupéfiants.

Le véhicule non assuré possèdait un pneu lisse et la carte grise n’était pas à son nom. Le dépistage aux stupéfiants s’est révèlé positif au cannabis, amphétamines et cocaïne.

L’auteur a écopé d’une Convocation sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) pour le 21 septembre prochain. Le véhicule quant à lui sera détruit.