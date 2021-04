Mia Montemaggi, 8 ans, a été enlevée à Les Poulières (Vosges) mardi 13 avril vers 11h30 par 3 hommes, de type européen. Deux âgés entre 25 et 35 ans, dont l’un serait porteur d’un tatouage en forme de croix au niveau du cou, et un troisième âgé de 45 à 50 ans, annonce la gendarmerie.

La fillette est de type européen, mesure 1m30, a les yeux marron et les cheveux longs et brun avec une frange. Elle est porteuse de petites boucles d’oreilles en or avec un dessin rouge, habillée d’un pantalon noir, d’un t-shirt, d’un gilet gris zippé avec des points dorés, d’une doudoune blanche avec des pois noirs et une doublure en fourrure blanche. La petite fille et ses ravisseurs sont susceptibles de circuler à bord d’un véhicule Volkswagen de type « Transporter » gris anthracite.

Elle pourrait par ailleurs être accompagnée de sa mère, Lola Montemaggi, qui n’a pas le droit de la voir seule. Celle-ci est âgée de 28 ans, mesure 1m70, est très mince, a les cheveux châtain clairs mi-longs, deux tatouages en forme d’étoiles à l’intérieur de l’un de ces 2 poignets, et est susceptible de circuler à bord d’un véhicule Peugot 207 noir, immatriculé BZ 370 GZ.

Si vous localisez l’enfant, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 0 800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerte : enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr