Afin de participer à l’accélération de la campagne de vaccination nationale et poursuivre la lutte contre la Covid-19, la Ville de Montpellier a mis à disposition un espace dédié au sein de l’Hôtel de Ville, permettant une vaccination de grande ampleur et venant renforcer le dispositif de centres de proximité déjà présents sur Montpellier.

En effet, grâce à la mobilisation des partenaires impliqués, la Salle des Rencontres a été aménagée en centre de vaccination, accessible dès jeudi 15 avril aux publics éligibles ayant pris rendez-vous auparavant sur Doctolib. La combinaison des différentes forces vives permet l’ouverture de ce centre 7 jours sur 7, de 13h à 20h, pour une montée en puissance du nombre de doses administrées, passant de 500 à 1.000 doses rapidement, pour atteindre progressivement 2.000 vaccinations par jour. Ces injections seront réalisées avec le vaccin Pfizer.

Illustration – DR

COMMENT FONCTIONNE CE CENTRE ?

Une trentaine de personnes seront mobilisées chaque jour afin d’assurer le fonctionnement du centre. Dans un premier temps, ce sont le SDIS34 et Secours Infirmiers qui pratiqueront la vaccination. Quant à la Ville de Montpellier et la Croix-Rouge, elles prennent en charge la gestion administrative des dossiers. En complément, des étudiants recrutés par la Région Occitanie, viennent en renfort pour effectuer des missions administratives ou d’orientation.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

Dès mardi 13 avril matin, les personnes éligibles* à la vaccination pourront prendre rendez-vous :

> Via doctolib : ICI

> Par téléphone : 0 809 54 19 19

IMPORTANT : Seules les personnes ayant pris un rendez-vous seront prises en charge. Il est inutile de venir en avance et il est demandé aux patients de se présenter à l’heure du rendez-vous afin de ne pas créer une file d’attente trop importante et de veiller aux mesures de distanciation.



A leur arrivée, les personnes seront d’abord accueillies sur le parvis de l’Hôtel de Ville, elles seront ensuite orientées pour rejoindre directement la Salle des Rencontres, remplir le questionnaire médical nécessaire et enfin se faire vacciner. Comme le prévoit le protocole de vaccination, les patients seront au repos et surveillés médicalement durant 15 minutes après leur injection.

La Préfecture de l’Hérault, l’ARS Occitanie, le CHU de Montpellier, le Département de l’Hérault, le SDIS 34, Secours Infirmiers, La Croix-Rouge et la Région Occitanie conjuguent leurs efforts aux côtés de la Ville de Montpellier pour permettre l’ouverture de ce centre.

ACCÈS

La localisation du centre de vaccination au sein de l’Hôtel de Ville de Montpellier permet une facilité d’accès pour tous les publics.



> Tramway, L1 et L3, arrêt Moularès – Hôtel de Ville ;

> Tramwat, L4, arrêt Georges Frêche – Hôtel de Ville ;

> Voiture, parking Hôtel de Ville ;