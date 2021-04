Submergés par la troisième vague Covid, les Hôpitaux du Bassin de Thau lancent un appel à la solidarité afin de recruter de toute urgence des infirmières et infirmiers pour soulager les équipes médicales et paramédicales.

Illustration – DR

Au 16 avril, 71 patients sont hospitalisés pour Covid aux Hôpitaux du Bassin de Thau. Après 28 admissions en 2 jours, et à la veille d’un nouveau week-end, les équipes médicales et paramédicales sont en grande difficulté. Leur nombre est insuffisant pour faire face à cet afflux quotidien de patients et nécessite un rappel des professionnels sur leurs temps de congés.

Après avoir ouvert 6, puis 14, puis 20 lits de médecine et 7 lits de soins critiques supplémentaires, l’établissement ne dispose plus de ressources infirmières pour aller au-delà. La mobilité interne, le rappel sur congés, le passage à plein temps des agents à temps partiel, le retour aux heures supplémentaires, à l’intérim, aux professionnels retraités, ne sont plus suffisants pour faire face à cette troisième vague.

La direction espère que cet appel à la solidarité permettra de trouver une aide urgente et vitale pour toutes les équipes médicales qui malgré leur épuisement se battent jour après jour pour assurer la continuité des soins.