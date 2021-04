La formation « Patrouilleur » des forestiers-sapeurs du conseil départemental de l’Hérault a eu lieu en début de semaine, du 12 au 15 avril sur la commune de Saint-Chinian dans l’Hérault.

Crédit photo S.RUSQUE/34 INFOS©

Coordonnée par l’école d’application de la Sécurité Civile (ECASC Valabre) en partenariat avec le SDIS 34 et le conseil départemental de l’Hérault, 10 équipiers forestiers-sapeurs (Forsap) ainsi que 4 agents de protection de la forêt méditerranéenne (APFM) de l’office nationale des forêts ont été formés pendant 3 jours.

Une formation complète.

Au programme de cette formation : procédures radio, topographie et navigation, protection et sécurité routière, techniques d’intervention, mises en situation…

Débriefing – Crédit photo S.RUSQUE/34 INFOS©

Chaque mise en situation (8 par jour et par groupe de 4) a été analysée puis débriefée par les stagiaires en compagnie d’un formateur forestier-sapeur et du chef des opérations de secours du SDIS 34.

Mise en situation – Crédit photo S.RUSQUE/34 INFOS©

Ces 3 jours de formation ont permis de renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe notamment entre les stagiaires mais aussi entre les différents acteurs de la préservation de nos forêts (Forestiers-sapeurs, sapeurs-pompiers, agents de l’office nationale des forêts).

Crédit photo S.RUSQUE/34 INFOS©

Tronçonnage en milieux difficiles

A noter dans un registre différent, début mai, 8 forestiers-sapeurs vont partir en Savoie, pour la 2ème édition de la formation au «tronçonnage en milieux difficiles» (action de nuit, dans l’eau, en forte pente, tronçonnage dangereux et difficile, gestion du stress, de la fatigue et des hommes …) le but étant de répondre toujours présent en cas d’interventions (comme dans l’Hérault, le Gard et les Alpes maritimes en 2020) sur des aléas climatiques et rendre ainsi un meilleur service à la population .