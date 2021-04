Dimanche, vers 16h30, un feu de végétation concernant des herbes basses et de la pinède s’est déclaré rue des Sans Soucis, près du port, derrière le parc forain, Luna Park, de l’île des loisirs sur la commune d’Agde.

Crédit photo C.LONDON/34 INFOS©

Les sapeurs-pompiers d’Agde ont été mobilisés avec notamment 2 fourgons pompe-tonne spécialisés dans les feux urbains et 1 camion feux de forêt.

L’incendie a détruit environ 1.000 m² de végétation et s’est propagé à un bâtiment désafecté, des palettes et des pneus ainsi qu’un module de manège à l’abandon. Le feu, assez violent, a pu être maîtrisé après une heure de lutte et l’action de plusieurs lances et notamment l’utilisation de mousse.

Selon nos informations, un groupe de jeunes a été aperçu par des témoins avec un bidon enflammé près du sinistre. Les agents de police municipale et les policiers de la sécurité publique du commissariat d’Agde mènent actuellement des investigations.