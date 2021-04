L’équipe du FISE et les représentants de ses partenaires ont présenté en exclusivité, ce mardi, le format du festival pour la 25ème édition du festival. Un concept inédit pour les sports urbains, qui articule des phases physiques et digitales pour continuer de rassembler le haut niveau mondial et faire émerger leurs jeunes talents.

Capture d’écran conférence de presse du FISE©

Entre les enjeux des calendriers de fédérations internationales, l’échéance des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et le contexte sanitaire mondial, nombreux sont les paramètres qui ont conditionné la planification de la saison à venir.

Pour respecter ces paramètres tout en continuant de répondre aux attentes des fans et des athlètes, les organisateurs et les partenaires du FISE ont développé un concept d’évènement en trois projets distincts. Et si Montpellier reste l’épicentre incontournable pour le festival, c’est également avec sur son support digital que les participants ont rendez-vous.

UCI URBAN CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS PRESENTED BY FISE : 4, 5, 6, 7 ET 8 JUIN 2021 À LA SUD DE FRANCE ARENA

Après les organisations des Coupes du Monde de BMX Freestyle Park et Flatland, l’Union Cycliste Internationale (UCI) et Hurricane Group (organisateur des évènements FISE) renforcent leur collaboration pour proposer ensemble en exclusivité les Championnats du Monde Urban Cycling UCI. Du 4 au 8 juin 2021, les structures assemblées dans la salle Sud de France Arena recevront une compétition à huis clos, compensée par une diffusion en live TV dans plus de 55 pays. Les meilleurs riders mondiaux en BMX Freestyle Park et BMX Flatland sont attendus pour un rendez-vous majeur notamment par le nombre de points mis en jeu, qui marquera le retour des manifestations physiques de sports urbains après plus de 18 mois d’interruption.

Crédit photo 34 INFOS©

Le Président de l’UCI David Lappartient a déclaré : « Je me réjouis beaucoup que la ville de Montpellier, un berceau des sports extrêmes, accueille cette année les Championnats du Monde Urban Cycling UCI. Je remercie Hurricane, notre partenaire historique pour la Coupe du Monde UCI de BMX Freestyle Park et Flatland, avec qui nous allons écrire une nouvelle page de notre collaboration en matière de sports urbains. Je suis d’autant plus ravi de cette annonce que nous avons malheureusement dû annuler l’édition 2020 de l’événement en raison du contexte sanitaire mondial. En juin prochain, les circonstances nous obligeront à organiser un événement sans la présence du public, mais les fans pourront suivre les prouesses des riders devant leurs écrans. Je suis particulièrement heureux que les athlètes aient à nouveau l’opportunité de disputer des compétitions majeures en cette année olympique marquée par l’entrée du BMX Freestyle Park au programme des JO, à Tokyo, après une première apparition aux Jeux de la Jeunesse de Buenos Aires, en Argentine, en 2018. »

E-FISE JUNIOR BY HOT WHEELS: JUILLET – AOÛT 2021

Initié en 2020 en réponse à la situation sanitaire, le E-FISE Montpellier s’est démarqué par sa capacité à faire émerger de jeunes talents autour du monde. Au coeur de l’ambition du festival depuis sa création, cette volonté d’étendre la passion des sports urbains s’ancre de nouveau dans la saison à venir. En s’associant à la célèbre marque de jeux de courses et de voitures Hot Wheels, le E-FISE Junior by Hot Wheels se concentre cette fois uniquement sur les Juniors, et permet à tous les pratiquants jusqu’à 16 ans de promouvoir leurs meilleures performances. Que cela soit en BMX, Skateboard, Roller ou Trottinette Freestyle, ce partenariat vise à valoriser la créativité et l’attraction des jeunes à chercher des sensations fortes sur différents terrains de jeux. Organisé sur les vacances de juillet et août, filles et garçons profitent de l’été pour réaliser leurs vidéos, puis les diffuser sur la plateforme web dédiée.

Crédit photo 34 INFOS©

La Directrice marketing Mattel France, Élisabeth Moet, a déclaré : « Avec notre ADN commun, devenir partenaire de cette nouvelle édition digitale s’est imposé à nous comme une évidence. C’est une formidable occasion d’illustrer pleinement les notions de performance et de challenge que nous portons avec Hot Wheels depuis plus de 50 ans. Nous sommes heureux de participer à faire émerger de jeunes talents mordus d’adrénaline en leur permettant lors de cette compétition, de valoriser leur créativité et leur persévérance. »

FISE MONTPELLIER : 3,4 ET 5 SEPTEMBRE 2021

Déjà reconnu comme un lieu incontournable du FISE, le coeur de ville de Montpellier sera à nouveau investi par le festival en septembre pour un évènement inédit. Sur la Spine Ramp qui a participé à sa renommée, toute une programmation de démonstrations et de compétitions de BMX, Skateboard, Roller et Trottinette Freestyle s’enchaîneront pendant trois jours, au côté d’une étape de Coupe du Monde FIG de Parkour. Les spectateurs seront cette fois conviés grâce à l’instauration d’un protocole sanitaire adapté, de quoi rendre à la foule montpelliéraine l’ambiance du FISE, et faire battre la métropole au rythme des disciplines urbaines le temps d’un weekend.

Hervé André-Benoît, organisateur du FISE

Le directeur d’Hurricane Group et organisateur du FISE, Hervé André-Benoît, a déclaré : « Depuis le début de la crise sanitaire, Hurricane Events, a adapté ses évènements. En 2021, le retour d’un format «classique» du FISE semble encore inadapté, cela impulse donc depuis plusieurs mois une vague de créativité et d’innovation. En développant de nouveaux projets compatibles avec le contexte sanitaire, c’est le monde du sport international qui se modernise, accompagné des perspectives sportives des Jeux Olympiques de Tokyo. Plus agile, adaptable à une situation en perpétuelle évolution, orienté vers des concepts plus durables, il en résulte une offre d’expériences inédites qui intégrera à parts égales digital et physique. Réparti de juin à septembre, ce sont trois formats d’évènements exclusifs qui promettent toujours plus de partage et de passion en 2021. Grâce à ses partenaires historiques, Montpellier Méditerranée Métropole, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, la Ville de Montpellier, l’UCI, la FFC, mais aussi ceux qui nous rejoignent comme Hot Wheels, le FISE promet de réunir fans, riders et partenaires autour d’une version du FISE Montpellier inédite.«