Retrouvez ce vendredi 23 avril, le duo français « Synapson » pour un live exceptionnel co-diffusé sur notre page Facebook à l’occasion de la 3ème édition de « Panorama », un événement organisé par la ville de Lunel.

Le duo, Synapson – Crédit photo Ville de Lunel©

En pleine crise sanitaire, la ville de Lunel ose et innove avec son évènement musical « Panorama » créant des concerts exceptionnels dans des lieux uniques et atypiques, mêlant ainsi musique contemporaine, l’histoire et le patrimoine.

Après le sommet de l’église avec « Benjiben » qui a fait près de 60.000 vues, c’est autour du duo français de Synthpop et Deep-House « Synapson » de faire le show, avec pour cadre enchanteur, le Pont Ambroix, pont romain de plus de 2.000 ans par lequel passait la Via Domitia. Après quelques semaines de post-production, le film est prêt et les images sont sublimes grâce aux caméras de DoubleV Production et à l’utilisation de drones.Du côté de la sonorisation, c’est la société multinationale Bose, enthousiasmée par le projet de la ville de Lunel qui a fournit le matériel audio de pointe et à décidé de diffuser sur ses propres réseaux sociaux le concert.Un joli coup de communication pour la ville de Lunel et les artistes.

Préparez-vous à vivre une expérience unique avec « Synapson », ce vendredi 23 avril dès 19h00.