Ce jeudi matin, vers 6h30, un impressionnant incendie s’est déclaré dans la société Montpellier Location de la zone industrielle du Mijoulan sur la commune de Saint-Georges-d’Orques.

Vue aérienne de l’incendie – Crédit photo CRID/SDIS34 ©

D’importants moyens ont été dépêchés sur place par le commandement du SDIS 34 avec près de 70 sapeurs-pompiers et plus d’une vingtaine d’engins dont le fourgon mousse grande-puissance, 4 fourgons pompe-tonne et 2 camions grande-échelle. Les soldats du feu ont établi plusieurs lances à eau et à mousse pour venir à bout de ce feu qui concernait plusieurs véhicules. En effet, des poids lourds et 3 bus étaient embrasés et dégageaient un important panache de fumées visible à plusieurs kilomètres. L’action rapide et les efforts efficaces des sapeurs-pompiers ont permis de protéger une cuve à fioul et le bâtiment voisin ainsi qu’un transformateur éléctrique tout proche.

Heureusement, on ne déplore aucun blessé, une enquête devra déterminer l’origine de cet incendie. L’activité économique de la société devrait être lourdement impactée.

A noter que le général Éric Florès, directeur des sapeurs-pompiers de l’Hérault s’est rendu sur les lieux pour superviser les opérations. Le préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski ainsi que les autorités municipales se sont rendus aussi sur les lieux pour se rendre compte de la situation.