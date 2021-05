Dans un communiqué de Presse transmis ce jour, la Préfecture de l’Hérault a décidé de suspendre la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation en vue de la consommation humaine de tous les coquillages des zones de l’étang de Thau, à l’exception des huîtres qui n’ont pas montré de contamination.

C’est à la suite de résultats parus ce jour des recherches de toxines, effectuées dans le cadre du réseau REPHYTOX, sur les moules et les huîtres de l’étang de Thau, que le Préfet de l’Hérault a pris cette mesure de restriction.

Le REPHYTOX est un réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins. Il a pour objectif de mesurer la toxicité des coquillages dans les zones de production et de pêche. Certaines des toxines recherchées dans le cadre du REPHYTOX sont dangereuses pour les consommateurs car elles s’accumulent dans les coquillages.

Il est rappelé que la cuisson ne détruit pas les toxines apportées par les phyloplanctons (végétaux microscopiques). Même après cuisson, les coquillages contaminés restent impropres à la consommation.

Tous les coquillages récoltés avant le 10 mai ne sont pas concernés par cette mesure de restriction.

Si vous avez des coquillages pêchés après le 10 mai en votre possession, ne les consommez pas et rapportez les au point de vente.

Pour ceux qui auraient consommé des coquillages provenant des zones 34.38, 34.39, 34.40 et 39.41 et qui présenteraient des troubles digestifs (vomissements, diarrhées, nausées, …) et/ou des symptômes neurologiques (maux de tête persistants, désorientation et confusion) il est conseillé de se rapprocher de son médecin traitant.

Vous pouvez suivre la carte actualisée des interdictions sanitaires sur le site internet de l’OIEAU : ICI