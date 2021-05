Après plus de 9 mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19, les cinémas réouvrent leurs portes ce mercredi 19 mai. Les spectateurs auront l’embarras du choix au CGR de Lattes avec en plus une offre spéciale réouverture, 6€ la place en salle standard et 8€ en salle ICE, tous les jours à toutes les séances jusqu’au 29 Juin 2021 en rejoignant simplement le «Club CGR».

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE.

DEMON SLAYER- KIMETSU NO YAIBA

Anime japonais

Wakanim

Durée : 1h57

SYNOPSIS : Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l’infini, d’où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l’Infini sur une voie funeste.

Mer, Ven, Dim, Mar : 13h40 | 16h00 (SÉANCES EN V.O)

Jeu, Sam, Lun : 11h15 | 15h15 | 18h20 ( SÉANCES EN V.O)

Mer, Ven, Dim, Mar : 11h15 | 15h15 | 18h20

Jeu : 13h50 | 16h20

Sam, Lun : 13h40 | 16h00

TOM & JERRY

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Tom & Jerry

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Tim Story

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h41.

Avec Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost, Rob Delaney

SYNOPSIS : Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles.Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui les menace…

Tous les jours : 10h45 | 13h05 | 14h55 | 17h05 | 18h50

MANDIBULES

Genre : Comédie, fantastique

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Quentin Dupieux

Durée : 1h17.

Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, India Hair, Coralie Russier

SYNOPSIS : Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

Tous les jours sauf Sam : 11h15 | 13h30 | 15h15 | 17h05 | 19h10

Sam : 11h15 | 13h30 | 15h15 | 17h00 | 19h10

FALLING

Genre : Drame

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Viggo Mortensen

Durée : 1h53.

Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Laura Linney, Sverrir Gudnason



SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie…

Tous les jours : 10h45 | 13h30 | 16h10 | 18h30

STARDOG TURBOCAT

Genre : Aventure, Animation

Titre original : StarDog And TurboCat

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Ben Smith (VI)

Tous publics, à partir de 3 ans

Durée : 1h30.

SYNOPSIS : près un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle aventure !

Tous les jours : 11h05 | 13h00 | 15h10 | 17h00

ENVOLE MOI

Genre : Comédie dramatique

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Christophe Barratier

Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin, Marie-sohna Condé, Ornella Fleury

SYNOPSIS : Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

Mer : 13h10 | 15h05 | 16h55 | 18h50

Jeu, Ven, Dim, Lun, Mar : 11h10 | 13h10 | 15h05 | 16h55 | 18h50

Sam : 13h10 | 15h05 | 16h55 | 19h00

VIOLET EVERGARDEN

Genre : Animation, drame, fantastique

Titre original : Gekijouban Violet Evergarden

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Taichi Ishidate

Tous publics, à partir de 10 ans

Durée : 2h20.

SYNOPSIS : Violet Evergarden est toujours incapable d’oublier Gilbert, son ancien supérieur hiérarchique. Un jour, alors qu’elle reçoit une demande d’un jeune client, CH Postal découvre une lettre sans adresse dans leur entrepôt.

Mer, Sam, Dim, Lun : 16h00

FAUSTINE

Genre : Biopic, documentaire, drame, Historique

Titre original : Milosc i milosierdzie

Date de sortie : 20/05/2021

Réalisé par Micha? Kondrat

Durée : 1h44.

Avec Kamila Kaminska, Maciej Malysa, Janusz Chabior, JACEK BORKOWSKI, Tadeusz Chudecki





SYNOPSIS : Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations privées au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son confesseur, après la mort de Faustine…

Jeu, Mar : 18h30

Dim, Lun : 13h45

LES FILMS QUI RESTENT À L’AFFICHE

100% LOUP

Genre : Animation, Famille, fantastique

Titre original : 100% Wolf

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Alexs Stadermann

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h36.

Avec Adrien Dussaiwoir, Damien Locqueneux, Nathalie Van Tongelen, Matthieu Meunier, Pablo Andres

SYNOPSIS : Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

Mer, Sam, Dim : 10h50 | 14h00

Lun : 14h00

30 JOURS MAX

Genre : Comédie, film noir-policier

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Tarek Boudali

Durée : 1h27.

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide, José Garcia

SYNOPSIS : Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Mer, Sam : 13h45 | 18h45

Jeu : 14h00

Ven : 13h25 | 17h00

Dim, Lun : 18h45

Mar : 13h20

ADIEU LES CONS

Genre : Comédie

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Albert Dupontel

Durée : 1h27.

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan

SYNOPSIS: Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Tous les jours : 11h00 | 16h05 | 18h00 | 19h00

ADN

Genre : Drame

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Maïwenn

Durée : 1h30.

Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses… Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

Mer, Sam, Dim, Lun : 11h10 | 13h20 | 18h50

Jeu : 11h10 | 13h20 | 16h30 | 18h50

Ven : 11h00 | 13h45 | 16h30 | 18h50

Mar : 11h10 | 14h00 | 16h30 | 18h50

BIGFOOT FAMILY

Genre : Animation, comédie

Titre original : Big Foot Family

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Durée : 1h28.

Avec Kylian Trouillard

SYNOPSIS : Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…

Sam, Lun : 11h10

LES TROLLS 2 JOURNEEE MONDIALE

Genre : Animation, comédie, musical

Titre original : Trolls World Tour

Date de sortie : 14/10/2020

Réalisé par Walt Dohrn, David P. Smith

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h34.

Avec Vitaa, Matt Pokora

SYNOPSIS : Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Mer, Sam, Dim, Lun : 11h00 | 14h00 | 16h00

Jeu, Ven, Mar : 11h00 | 14h00

MISS

Genre : Comédie

Date de sortie : 21/10/2020

Réalisé par Ruben Alves

Durée : 1h47.

Avec Alexandre Wetter, Lionel Cecilio, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty, Thibault De Montalembert

SYNOPSIS : Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

Mer : 10h45 | 16h00 | 16h50

Jeu : 10h45 | 14h00 | 16h00 | 16h50

Ven : 10h45 | 13h45 | 16h00 | 18h30

Sam : 10h45 | 16h00 | 18h45

Dim, Lun : 10h45 | 16h00

Mar : 10h45 | 13h30 | 16h00

PENINSULA

Genre : Action, Epouvante-horreur

Date de sortie : 21/10/2020

Réalisé par Sang-ho Yeon

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h56.

Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee, Hae-hyo Kwon, Re Lee

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020. Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies…

Mer, Sam, Dim, Lun : 18h00

Jeu, Ven, Mar : 16h00 | 18h30

PETIT VAMPIRE

Genre : Animation

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Joann Sfar

Durée : 1h21.

SYNOPSIS : Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

Tous les jours : 11h00

POLY

Genre : Aventure, Famille

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Nicolas Vanier

Durée : 1h42.

Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert, Patrick Timsit, Orian Castano

SYNOPSIS : Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Mer : 10h45 | 13h30 | 18h30

Jeu : 10h45 | 13h50 | 18h30

Ven : 10h45 | 14h00 | 18h30

Sam : 13h30 | 16h55 | 18h30

Dim, Lun : 13h30 | 18h30

Mar : 10h45 | 13h45 | 18h30

SOUS LES ETOILES DE PARIS

Genre : Comédie, comédie dramatique, drame

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Claus Drexel

Durée : 1h30.

Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, JEAN-HENRI COMPERE, Richna Louvet, Raphaël Thiéry

SYNOPSIS : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

Mer, Jeu, Ven : 13h10 | 15h00 | 19h00

Sam : 13h10 | 15h00

Dim, Lun, Mar : 13h10 | 15h00 | 17h00 | 19h00