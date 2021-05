Une liaison de transport public Sète – Mèze sans bouchon ni feu rouge, avec pour seul paysage, les eaux de la lagune de Thau. Cette promesse sera bientôt une réalité grâce au lancement du bateau-bus par Sète agglopôle Méditerranée.

François Commeinhes, président de Sète Agglopôle Méditerranée et Henry Fricou, maire de Mèze, lors d’un essai de traversée Mèze-Sète à bord du bateau-bus Canauxrama V – Ville de Mèze©

Le service de navette maritime va faire l’objet d’un test grandeur nature d’une durée de six mois, du 7 juin au 27 novembre 2021. La traversée durera environ 35 minutes entre le quai Descournut à Mèze et le quai de la gare de Sète (avant le pont de la gare). Le rythme des voyages sera de 7 allers/retours quotidiens avec des horaires adaptés aux travailleurs et en phase avec les horaires de trains. Le bateau-bus fonctionnera 6 jours sur 7 et 7 jours sur 7 en juillet et août.

Un navire de 95 places dont 70 couvertes

La navette maritime sera assurée par la société Sète Croisières à bord du Canauxrama V, un navire d’une capacité de 95 places, dont 70 entièrement couvertes. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Un espace est prévu à l’arrière du bateau pour l’embarquement des vélos, poussettes… une nouvelle alternative de transport public. Cette phase expérimentale sera mise à profit pour évaluer l’incidence des conditions météo sur les temps de trajets, le profil et les attentes des passagers, les temps d’embarquement et de débarquement etc., et, à terme, pour envisager la pérennisation de la navette maritime Sète – Mèze comme une nouvelle alternative au réseau de transport de l’Agglo.