Dans la continuité du plan progressif de levées des mesures de restriction, et compte tenu d’une situation sanitaire qui s’améliore dans le département, le préfet de l’Hérault a pris les mesures suivantes par arrêté préfectoral.

Illustration – DR

► Adaptation de l’obligation du port du masque : à compter du mercredi 19 mai le port du masque restera obligatoire dans tous les espaces urbanisés.

Le port du masque deviendra facultatif dans les parties non urbanisées des communes si les conditions suivantes sont réunies : faible densité humaine et respect de la distanciation sociale.

► Nota : le port du masque restera obligatoire au sein de tous les établissements recevant du public (ERP) ;

► Pour rappel, l’obligation du port du masque ne s’impose pas :



– Aux personnes en situation de handicap justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ;

– Aux personnes pratiquant des activités physiques ou sportives pédestres et/ou cyclistes, dès lors que celles-ci sont exercées dans des lieux à faible densité de population, à condition de respecter les distanciations sociales.

Retrouvez l’arrêté sur le site des services de l’Etat : ICI