Dans le cadre de la reprise progressive des activités, le Parc Zoologique de Lunaret de Montpellier rouvre ses portes au public à partir de ce mercredi 19 mai dans le respect des règles sanitaires.

Crédit photo Montpellier-tourisme©

Dès ce mercredi 19 mai, le parc Zoologique de Lunaret met en place des protocoles et des aménagements adaptés pour accueillir petits et grands dans des conditions de sécurités maximales de 9h30 à 18h30. Pour mémoire, le Parc zoologique est fermé les lundis hors jours fériés et vacances scolaires de la Zone C.

Les règles sont les suivantes :



– Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs qui accèdent à l’ensemble des espaces de visite,

– Un affichage permettra de rappeler les préconisations élémentaires, notamment les gestes barrières (Ne pas toucher les vitres et barrières des enclos),

– Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique,

– Eviter les attroupements,

– Respecter une distance de 2 mètres avec les autres visiteurs.

A noter qu’une jauge de fréquentation maximale de 1.000 personnes sera appliquée à l’entrée du parc pouvant générer une file d’attente aux heures de forte affluence (de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30).

La réserve du Lez et le bois de Montmaur restent ouverts selon les modalités habituelles