Les courses camarguaises sont de retour dans les arènes de Vendargues, avec dès ce mercredi 19 mai, à 16h00, la 1ère course à l’Avenir de la saison, une course particulière puisqu’elle sera l’occasion de célébrer les 100 ans du club taurin vendarguois, la Muleta.

Pour l’occasion, de sérieux cocardiers ont été sélectionnés avec Migrateur (manade du Rhône), le spectaculaire Gaby (manade Laurent), Morillon et Souchet (manade de Méjanes), le jeune Jalisco et l’impressionnant Roberto (manade J. Bon) et de la brute Réal (manade du Cuillé).

Du côté, des raseteurs, vous pourrez retrouver une belle affiche, avec l’infatigable Ziko Katif, de la valeur montante Launis Orcel, du talentueux Tom Charrade, du local Marvin Méric mais aussi de l’ambitieux Pascal Laurier.

Pour les accompagner, 2 jeunes promus à l’Avenir, le jeune lansarguois, Maxime Taieb, élégant et efficace et Marouane Youmouri, téméraire et à la bonne humeur communicative.

Le club taurin, La Muleta et l’ensemble de ses membres vous attendent donc, ce mercredi à 16h00 pour l’ouverture de la temporada 2021…

▪️Entrée générale : 10€