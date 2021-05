Michaël Delafosse (Maire de la Ville de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole), Roger-Yannick Chartier (Adjoint au Maire délégué au Commerce de proximité, à l’Artisanat et au Tourisme), Marie Massart (Adjointe au Maire déléguée à la politique alimentaire et de l’agriculture urbaine) et Laurent Nison (Adjoint au Maire et délégué aux grands travaux, embellissement de la ville et du cadre de vie, coordination des travaux) ont inauguré mercredi dernier le nouveau marché paysan dans le quartier des Aubes.

Illustration – DR

PLUS DE 40 ARTISANS ET PRODUCTEURS PRÉSENTS TOUS LES MERCREDIS DE 16H30 À 19H00

Depuis le 10 Février dernier, la Ville de Montpellier a mis en place un nouveau marché paysan, situé rue des Cailles, dans le quartier des Aubes. Ce nouveau marché accueille 40 commerçants (primeurs, paysan boulanger, ostréiculteur, viticulteur, apiculteur, producteurs de fromages œufs, huiles d’olives, tofu, spiruline, pépiniéristes …), qui alternent leur présence, tous les mercredis de 16h30 à 19h00. Ce marché accueille exclusivement des commerçants qui répondent à des critères stricts correspondant à l’appellation « marché paysan » : ils sont soit paysans producteurs, soit commerçants non-sédentaires artisans alimentaires, transformant eux-mêmes les produits qu’ils achètent et respectueux de la saisonnalité des produits proposés.