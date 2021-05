Belle histoire que celle de Bandit, un chien volé à son propriétaire il y a 8 mois. Le canidé a pu retrouver, grâce à la SPA de Montpellier, son maître domicilié à 500 kilomètres.

Capture d’écran vidéo SPA Montpellier

Bandit est un chien malinois né le 7 mai 2020 qui a été arraché à son maître

Le pauvre Bandit, maintenant âgé d’un an a été volé le 15 septembre 2020, alors qu’il n’avait que 4 mois.

Il y a quelques jours, la police municipale de Fabrègues a amené un malinois et grâce à sa puce électronique, l’animal a pu être identifié. Et là miracle… c’est Bandit !

Les agents de la SPA de Montpellier ont rapidement retrouvé le propriétaire domicilié à 500 Kms de chez nous. Ce dernier a pris la route immédiatement pour venir chercher Bandit.

Capture d’écran vidéo SPA Montpellier

De belles retrouvailles très émouvantes pour l’ensemble du personnel de la SPA, Bandit et son papa.

N’hésitez pas à aider les actions de la SPA avec vos dons: ICI