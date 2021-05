Retrouvez ce mardi 01 juin, le DJ international, Stéphane Pompougnac pour un live exceptionnel co-diffusé sur la page Facebook de 34 INFOS à l’occasion de la 3ème édition de « Panorama », un événement organisé par la ville de Lunel.

Capture d’écran teaser Panorama/Ville de Lunel©

Au vu des conditions actuelles, la ville de Lunel propose depuis plusieurs mois, son évènement musical «Panorama» créant des concerts exceptionnels dans des lieux uniques et atypiques, mêlant ainsi la musique contemporaine et le patrimoine.

Cette fois-ci, le DJ, Stéphane Pompougnac, star étoilée du prestigieux Hôtel Costes, va envoûter les platines dès 20h, avec les effets « Lounge » dont il a le secret et qui ont fait sa renommée. Installé sur une barge, le DJ va mixer pendant près d’une heure en pleine nature aux portes de la Camargue.

Avec 7 millions de compilations vendues, 5 disques de platine et 14 disques d’or, celui qui affirme humblement «aimer faire danser les gens», va se retrouver sur le canal de Lunel pour un set électro « Deep-House » en pleine nature. En effet, le DJ va performer près de l’étang de l’or, une étendue d’eau classée de près de 3.000 hectares, renfermant une faune et une flore exceptionnelles.

Capture d’écran teaser Panorama/Ville de Lunel©

Des images exceptionnelles et un son « French Touch » pour cet événement musical hors du commun …