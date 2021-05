Initié par la Ville de Montpellier en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault et des associations de commerçants du centre ville, le traditionnel et très attendu Grand Bazar débutera cette année dès le mercredi 2 juin pour se poursuivre jusqu’au samedi 5 juin.

Le cœur historique accueille, dans une ambiance conviviale et festive, la grande braderie des commerçants avec près de 400 étals proposés par une dizaine d’associations partenaires. Ce rendez-vous incontournable permet, 2 fois par an, de flâner à la recherche de la perle rare, de faire de bonnes affaires, d’aller à la rencontre des commerçants et artisans du centre-ville et d’insuffler une énergie vitalisante dans les rues et ruelles de Montpellier.

En raison des contraintes sanitaires actuelles, aucune animation ne sera organisée.

DES FACILITES DE TRANSPORT ET STATIONNEMENT

Depuis septembre 2020, Montpellier Mediterranée Métropole a mis en place la gratuité des bus et tramways pour les habitants de la Métropole. Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au centre ville en toute sérénité, l’opération « Chèques Parking », initiée par la Ville de Montpellier en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, est reconduite auprès des commerçants et artisans, abordant le macaron. Ils pourront ainsi faire bénéficier leurs clients de tarifs réduits de stationnement.



L’opération « Chèque-parking » permet de réduire le coût de stationnement dans 11 parkings (Arceaux, Arc de Triomphe, Comédie, Corum, Europa, Foch Préfecture, Gambetta, Nombre d’Or, Pitot, Polygone, Triangle). D’une valeur de 1 €, le chèque parking est remis à chaque client, sur demande, lors du paiement des achats. Il est possible de cumuler jusqu’à 3 chèques par stationnement à déduire de la somme à régler. En parallèle, Effia propose 30% de réduction dans ses parkings Foch et Arc de Triomphe sur présentation d’un justificatif d’achat de 30€ minimum chez un commerçant (non cumulable avec les chèques parkings).





Pour plus d’informations : http://www.montpellier.fr