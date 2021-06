Dès ce vendredi, le plus haut niveau mondial en BMX Freestyle Park et Flatland s’est donné rendez-vous à la « Sud de France Arena » pour les Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2021 qui se tiendront jusqu’au 8 juin.

Crédit FISE©

En effet, du 4 au 8 juin, Montpellier va accueillir les championnats du monde de BMX Freestyle et Flatland à l’occasion du FISE, une compétition sans public, compensée par une diffusion en live TV dans plus de 55 pays.

Les meilleurs riders mondiaux en BMX Freestyle Park et BMX Flatland sont attendus pour ce rendez-vous majeur.

Crédit FISE©

Des compétitions de BMX Freestyle Park et Flatland, avec des phases de qualifications, demi-finales et finales, permettront de décerner les titres de Champion et Championne du Monde UCI 2021 pour ces deux disciplines.

Crédit FISE©

L’intégralité des compétitions se déroulera en huis clos, dans l’enceinte de la « Sud de France Arena » mais sera diffusé en live sur le page officiel du FISE et sur la chaîne TV Sport en France pour les finales.