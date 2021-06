Des manœuvres d’exercices inter-armées se sont déroulées ce lundi et mardi sur les communes de Portiragnes et Valras, une manœuvre militaire de grande envergure qui n’est pas passée inaperçue.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

A cette occasion, le Dixmude, porte-hélicoptères amphibie, visible du littoral de Valras, a embarqué un sous groupement tactique inter-armés de la 6ème Brigade légère blindée, comprenant 210 militaires en provenance des 13ème Demi brigade de la Légion Etrangère, 1er Régiment étranger du génie et 3ème Régiment d’artillerie de Marine et un sous groupement aéromobile du 5ème régiment d’hélicoptères de combat, comprenant 60 militaires, 3 hélicoptères Caïman Terre, 2 hélicoptères Tigre et un hélicoptère Gazelle. Le chasseur de mines tripartites (CMT) Capricorne et des membres du groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée embarqués sur le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Loire ont constitué les forces avancées de ce groupe amphibie.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Ce mardi 1er juin, un déploiement d’environ 160 militaires️ et 15 véhicules a progressé depuis Sérignan dans la plaine de l’Orb, pour venir se poster au pont de l’écluse de Portiragnes.

Les militaires ont traversé la commune de Portiragnes pour se positionner sur les hauteurs avant de donner l’assaut sur l’Aéroport.

Crédit photo N.PODÉROSO/34 INFOS©

Une quinzaine d’hélicoptères militaires ont survolé le secteur appuyée par rafales. Une unité anti-aérienne s’est postée sur les hauteurs (missile à courte portée pour détruire les avions ennemis). Plusieurs tirs ont retenti mais cela faisait parti du scénario.

Cette mission consistant à organiser des exercices «en situation» au sein du département, a été l’occasion de se familiariser avec le nouveau véhicule de l’armée française «Le Griffon» qui a été testé pour la première fois sur notre littoral.