Jeudi après-midi, un homme d’une trentaine d’années a été interpellé sur la commune de Baillargues après avoir diffusé sur l’application Snapchat des menaces accompagnées d’une photo présentant un individu avec une arme.

L’affaire a commencé par un signalement via la plateforme Pharos. Cet acronyme est utilisé pour désigner la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements. Un site web créé en 2009 par le gouvernement français pour permettre aux internautes de signaler des contenus et comportements illicites repérés en ligne.

Illustration – DR

Le signalement fait, la menace a rapidement été prise au sérieux par les gendarmes qui ont rapidement entrepris des investigations. L’individu a été interpellé dans l’après-midi par le PSIG sabre, et l’arme (factice) a été saisie. Selon les premiers éléments, il s’agissait en fait d’une blague de mauvais goût.

Les propos de l’individu visant les enfants, plusieurs établissements scolaires du secteur ont été sécurisés par précaution par les gendarmes et les agents de police municipale des communes concernées notamment à comme à Baillargues ou Mudaison et même Palavas-les-Flots.