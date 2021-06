L’exposition au bord de l’eau réunira 40 céramistes venus de toute la France qui présenteront leurs dernières créations.

Ils ont été sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs œuvres.

Les exposants proposeront des univers variés : art de la table, bijoux, objets de déco, sculptures…

Mais aussi des techniques et des styles différents : Faïence, terre cuite et vernissée, grès, porcelaine, terre mêlée ou sigilée, raku…

Crédit photo Ville de Marseillan©

Les potiers présents sont des professionnels des Métiers d’Arts de la Terre, artistes et artisans, et leurs pièces sont réalisées dans leurs ateliers.

Tous sont des créateurs passionnés et talentueux et cette manifestation vous invite à la rencontre d’un savoir-faire artisanal, qui maîtrise avec magie les éléments : la terre, le feu, l’eau et l’air…

On y retrouve aussi, des animations autour de la terre, des ateliers d’initiation au tournage et au modelage, gratuits pour enfants et adultes. Il y aura aussi une exposition de pièces uniques autour d’un thème « Identité d’atelier » à la maison Noilly Prat.

Une belle occasion de (re)découvrir Marseillan, sa lagune, ses plages et sa gastronomie… Et peut-être aussi, une nouvelle passion !

▪️ Le 19 et 20 juin, de 10h00 à 19h00, quai Antonin Gros

N’hésitez pas à contacter la ville pour plus d’informations par mail : communication@marseillan.com