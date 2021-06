INFORMATION 34 INFOS – Un homme, âgé de 45 ans, a été interpellé par les gendarmes de l’Hérault, jeudi dernier à son domicile de Poussan suite à une plainte pour attouchements sexuels.

Les faits se seraient déroulés mercredi dernier, dans l’après-midi, dans un logement de la commune de Poussan. Selon nos informations : une petite fille invite sa copine de classe à venir passer l’après-midi à jouer à la maison. La maman de la petite victime connaîssant déjà le papa de la copine de sa fille, puisqu’elles se sont déjà invitées à de multiples reprises, laisse aller sa fille de 5 ans, jouer chez sa petite copine.

Illustration – DR

Quelques heures après lorsque la maman de la fillette vient la récupérer, le papa de la copine précise que les petites se sont bien amusées, qu’elles se sont déguisées avec pleins d’accessoires (le papa de la copine aurait un studio photo). Une fois dans la voiture, la petite parle immédiatement à sa maman en lui expliquant que le papa de sa copine lui aurait fait des attouchements sexuels donnant même des précisions exactes des faits. Choquée, la maman de l’enfant s’est dirigée vers la gendarmerie la plus proche pour signaler les faits.

Tout va très vite, puisque le jour même, la fillette a été vue par un médecin légiste et entendue dans une pièce d’audition spécialement faite pour les mineurs, la salle « Mélanie » afin de confirmer les faits.

L’homme, âgé de 45 ans, domicilié depuis plusieurs années sur Poussan mais connu sous un nom et prénom ne correspondant pas à sa véritable identité, a été interpellé et placé en garde à vue dès le lendemain. Selon nos informations, lors des perquisitions à son domicile, plusieurs photos à caractère pédopornographiques, dont la petite, auraient été retrouvées par les gendarmes. A l’issue de cette garde à vue, l’homme est passé aux aveux et a été écroué à la prison de Villeneuve-les-Maguelone.

Selon nos derniers éléments, le mis en cause était déjà connu pour des faits similaires il y a quelques années dans une autre région. Le parquet a ouvert une enquête. Des investigations sont en cours menées par les gendarmes de la compagnie de Pézénas.