On continue sur cette lancée, avec encore plus de nouveautés, de sorties cinéma et en prime l’offre spéciale de réouverture qui se poursuit, 6€ la place en salle standard et 8€ en salle ICE, tous les jours à toutes les séances jusqu’au 29 Juin 2021 en rejoignant simplement le «Club CGR».

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE.

SANS UN BRUIT

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : A Quiet Place Part II

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par John Krasinski

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h37.

Avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou

SYNOPSIS : Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

Mer, Sam, Dim : 11h00 | 15h10 | 17h15 | 19h20

Jeu, Ven, Lun, Mar : 15h10 | 17h15 | 19h20

Mer, Sam, Dim : 14h45 | 16h45 | 18h45 | 20h45 (EN SALLE ICE)

Jeu, Ven, Lun, Mar : 11h05 | 14h45 | 16h45 | 18h45 | 20h45 (EN SALLE ICE)

UN TOUR CHEZ MA FILLE

Genre : Comédie

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Eric Lavaine

Durée : 1h25.

Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, Philippe Lefebvre, Didier Flamand

SYNOPSIS : Suite de Retour chez ma mère d’Eric Lavaine (2016)Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

Tous les jours : 11h10 | 13h30 | 15h20 | 17h10 | 19h05 | 21h00

UN HOMME EN COLERE

Genre : Action, thriller

Titre original : Wrath of Man

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Guy Ritchie

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h59.

Avec Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Niamh Algar





SYNOPSIS : Un convoyeur de fond fraichement engagé surprend ses collègues par l’incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu’ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés.Tous se demandent désormais qui il est, d’où il vient et pourquoi il est là.

Tous les jours : 10h45 | 13h15 | 15h40 | 18h05 | 20h30

5EME SET

Genre : Drame

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Quentin Reynaud

Durée : 1h53.

Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas, Jürgen Briand, TARIQ BETTAHAR

SYNOPSIS : À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé?. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain…

Tous les jours : 10h45 | 13h30 | 15h50 | 18h10 | 20h30

LES DEUX ALFRED

Genre : Comédie

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Bruno Podalydès

Durée : 1h32.

Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès, Yann Frisch, Luàna Bajrami

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir… La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

Mer, Sam, Dim : 11h05 | 13h10 | 15h10 | 19h00 | 21h00

Jeu, Lun : 11h05 | 13h10 | 17h00 | 19h00 | 21h00

Ven : 11h05 | 15h00 | 17h00 | 19h00 | 21h00

Mar : 11h00 | 13h00 | 15h00 | 17h00 | 19h00 | 21h00

L’UN DES NÔTRES

Genre : Drame, thriller

Titre original : Let Him Go

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Thomas Bezucha

Durée : 1h55.

Avec Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart





SYNOPSIS : Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge et son épouse, Margaret quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils des griffes d’une dangereuse famille tenue d’une main de fer par la matriarche Blanche Weboy. Quand ils découvrent que les Weboy n’ont pas l’intention de laisser partir l’enfant, George et Margaret n’ont pas d’autre choix que de se battre pour réunir enfin leur famille.

Mer, Sam, Dim : 10h45 | 13h30 | 17h50 | 20h15

Jeu : 10h45 | 15h30 | 17h50 | 20h15

Ven : 10h45 | 13h30 | 15h50 | 18h15

Lun, Mar : 10h40 | 13h00 | 15h25 | 17h50 | 20h15

BIENVENUE CHEZ LES LOUD

Genre : Animation

Date de sortie : 16/06/2021

Durée : 0h46.

SYNOPSIS : Plongez dans l’univers de la famille Loud, pour la première fois au cinéma ! Venez partager le quotidien mouvementé de Lincoln, un garçon de 11 ans entouré de dix sœurs au caractère bien trempé… Entre une convention de super héros, une attaque de zombies et un baby-sitting pas comme les autres, une chose est sûre, on ne s’ennuie jamais chez les Loud ! Redécouvrez les épisodes emblématiques de cette famille pas comme les autres dans une aventure déjantée et interactive : vous pourrez répondre à un quiz inédit tout au long de la séance pour tenter de gagner des consoles de jeux vidéo Nintendo Switch et de nombreux cadeaux Bienvenue chez les Loud !

Mer : 13h00 | 15h45

Sam : 10h00 | 15h45

Dim : 10h00 | 13h40

AVANT PREMIERE

CRUELLA

Genre : Comédie, drame, Famille

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Craig Gillespie

Durée : 2h14.

Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry

SYNOPSIS : Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance

DIMANCHE 20 JUIN À 10h45…

PIERRE LAPIN 2

Genre : Aventure, comédie, Famille

Titre original : Peter Rabbit 2: The Runaway

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Will Gluck

Durée : 1h33.

Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo

synopsis : Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisirquel genre de lapin il veut être.

DIMANCHE 20 JUIN À 14H

LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

CONJURING

Genre : Epouvante-horreur

Titre original : The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Date de sortie : 09/06/2021

Réalisé par Michael Chaves

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h52.

Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard

SYNOPSIS : Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense

Mer, Sam, Dim : 10h50 | 13h30 | 15h50 | 18h10 | 20h30

Jeu : 13h30 | 15h50 | 18h00 | 20h30

Ven, Lun, Mar : 13h30 | 15h50 | 18h10 | 20h30

Séances en Atmos :

Jeu, Ven, Lun, Mar : 10h50

LE DISCOURS

Genre : Comédie

Date de sortie : 09/06/2021

Réalisé par Laurent Tirard

Durée : 1h28.

Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel





SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Mer, Dim : 11h10 | 15h00 | 17h00 | 21h00

Jeu, Ven, Sam, Lun, Mar : 11h10 | 13h05 | 15h00 | 17h00 | 21h00

BARBAPAPA

Genre : Animation

Date de sortie : 09/06/2021

Durée : 0h53.

SYNOPSIS : La famille Barbapapa arrive dans votre cinéma. Partez découvrir la nature avec la famille Barbapapa et accompagnez-les dans leurs aventures : apprendre à moins de gaspiller de l’eau, protéger des oiseaux malades, comment vivre dans la nature, découvrir la création de la terre ou encore sauver l’arbre de naissance de Barbapapa et Barbamama.

« Les Barbapapa se mettent au vert », une sélection d’aventures à revivre pour la 1ère fois au cinéma.

Mer : 10h00 | 13h45

Sam : 10h00 | 16h25

Dim : 10h00 | 14h00

NOBODY

Genre : Action

Date de sortie : 02/06/2021

Réalisé par Ilya Naishuller

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h32.

Avec Michael Ironside, Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Colin Salmon, Connie Nielsen

SYNOPSIS : Les gens les plus insignifiants sont parfois les plus dangereux. Hutch Mansell, un père et un mari frustré, totalement déconsidéré par sa famille, se contente d’encaisser les coups, sans jamais les rendre. Il n’est rien. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir, plutôt que de risquer une escalade sanglante. Une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake, et qui semble l’éloigner encore plus de sa femme Becca. Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones d’ombres et des compétences létales insoupçonnées. Dans une avalanche de coups de poings, de fusillades et de crissements de pneus, il va tout faire pour tirer sa famille des griffes d’un redoutable ennemi et s’assurer que, plus jamais, personne ne le prenne pour un moins que rien.

Tous les jours : 10h45 | 13h15 | 15h40 | 18h05 | 20h30

CHACUN CHEZ SOI

Genre : Comédie

Date de sortie : 02/06/2021

Réalisé par Michèle Laroque

Durée : 1h23.

Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice De Lencquesaing, Olivier Rosemberg, LAURENCE BIBOT

SYNOPSIS : Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout

Mer : 11h15 | 17h10

Jeu : 11h15 | 15h10

Ven : 11h15 | 13h10 | 15h10

Sam : 15h00 | 17h10

Dim : 17h10

Lun : 11h15 | 13h50 | 15h10

Mar : 11h15 | 13h10 | 15h00

VILLA CAPRICE

Genre : Thriller

Date de sortie : 02/06/2021

Réalisé par Bernard Stora

Durée : 1h43.

Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob, Paul Hamy, Michel Bouquet

SYNOPSIS : Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l’avantage ?

Mer : 10h50

Jeu : 10h50 | 13h30

Ven, Lun, Mar : 10h50 | 13h00

Sam, Dim : 11h00

OPERATION PANDA

Genre : Animation

Réalisé par Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova

Durée : 1h23.

SYNOPSIS : Opération Panda, c’est une histoire incroyable qui débute avec une cigogne un peu maladroite : un facteur missionné pour livrer un bébé le dépose à la mauvaise destination en confondant l’adresse de M. Panda avec celle de l’Ours Mic-Mac. Ce dernier, qui souhaite toujours faire les choses bien coûte que coûte, décide d’organiser une grande expédition pour livrer Baby Panda à ses parents. Son voisin le lièvre, des plus agités, le convainc de l’accompagner et se joint à lui durant cette grande aventure. Sur la route, ils font la rencontre de Pélican le bavard, Loup le peureux, Tigre le romantique, et rencontrent de multiples dangers… mais rien ne les arrêtera, ils comptent amener Baby Panda à bon port ! Un film d’animation drôle et émouvant à découvrir en famille. Une histoire palpitante et divertissante qui met en lumière la force de l’amitié, avec de nombreux rebondissements, une animation de qualité haute en couleur et une bande originale inoubliable.

Mer : 14h00 | 17h00

THE FATHER

Genre : Drame

Date de sortie : 26/05/2021

Réalisé par Florian Zeller

Durée : 1h38.

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots, Mark Gatiss

SYNOPSIS : THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Mer : 18h55

Jeu : 11h00 | 13h45 | 15h45 | 18h55

Ven, Mar : 11h00 | 13h40 | 15h45 | 18h55

Sam, Dim : 11h05 | 18h55

Lun : 11h00 | 13h20 | 15h45 | 18h55

LES BOUCHE TROUS

Genre : Aventure, Animation

Titre original : Extinct

Date de sortie : 26/05/2021

Réalisé par Raymond S. Persi, David Silverman

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h24.

SYNOPSIS : Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

Mer : 13h05 | 16h00

Sam, Dim : 13h10 | 16h00

DEMON SLAYER- KIMETSU NO YAIBA

Anime japonais

Wakanim

Durée : 1h57

SYNOPSIS : Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l’infini, d’où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l’Infini sur une voie

Tous les jours : 20h20funeste. (EN VO)

Mer, Dim : 15h30 | 17h55

Jeu, Ven, Lun, Mar : 17h55

Sam : 14h00 | 17h55

TOM & JERRY

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Tom & Jerry

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Tim Story

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h41.

Avec Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost, Rob Delaney

SYNOPSIS : Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles.Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui les menace

Mer, Sam : 10h55 | 13h35



Dim : 10h55 | 16h55

30 JOURS MAX

Genre : Comédie, film noir-policier

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Tarek Boudali

Durée : 1h27.

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide, José Garcia

SYNOPSIS : Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Mer : 16h00

Jeu : 11h00

Sam : 16h50

Dim : 16h15

Lun, Mar : 11h10

ADIEU LES CONS

Genre : Comédie

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Albert Dupontel

Durée : 1h27.

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan

SYNOPSIS: Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Mer : 13h15 | 19h00 | 20h30

Jeu : 13h15 | 16h00 | 19h05

Ven : 13h15 | 17h00 | 19h05 | 20h45

Sam : 13h15 | 17h00 | 19h00 | 20h40

Dim : 13h15 | 15h05 | 19h00 | 20h40

Lun : 13h15 | 15h25 | 17h15 | 19h10 | 21h00

Mar : 13h15 | 16h50 | 19h05

LES TROLLS 2 TOURNEE MONDIALE

Genre : Animation, comédie, musical

Titre original : Trolls World Tour

Date de sortie : 14/10/2020

Réalisé par Walt Dohrn, David P. Smith

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h34.

Avec Vitaa, Matt Pokora

SYNOPSIS : Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Mer, Sam : 11h00