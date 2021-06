Ce jeudi, vers 20h00, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus sur un départ de feu sur un pan du centre commercial Polygone Béziers, à côté du rond-point Youri Gagarine.

Crédit photo C.HARRY/34 INFOS©

Le feu a pris de l’ampleur – Crédit photo Ville de Béziers©

D’importants moyens ont été engagés par le commandement du SDIS 34 avec notamment plusieurs fourgons pompe-tonne et une grande-échelle dans un premier temps. Le centre commercial a été entièrement évacué par sécurité car l’incendie prenait de l’ampleur.

Les opérations s’organisent – Crédit photo Ville de Béziers©

« Nous étions au cinéma en plein film, lorsque tout s’est arrêté, la lumière s’est rallumée et l’alarme a retenti. Le personnel du cinéma est arrivé et on a évacué » nous explique un témoin. Malgré un peu de panique, aucun blessé n’est à déplorer.

La grande-échelle mobilisée – Crédit photo C.HARRY/34 INFOS©

Une 2ème grande-échelle a été mobilisée ainsi que des moyens en renfort venus des casernes d’Agde, Puisserguier, Saint-Pons, Servian, Sérignan, Montady, Cazouls-les-Béziers, Corneilhan et Montpellier.

Un drone déployé – Crédit photo Ville de Béziers©

Un drone muni d’une caméra thermique a été déployé par les sapeurs-pompiers afin d’évaluer la situation.

Vue caméra thermique – Crédit photo Ville de Béziers©

A noter que le maire de Béziers, Robert Ménard et son épouse se sont rendus sur place.

Un pan a été endommagé – Crédit photo Ville de Béziers©

Selon nos informations, le feu serait d’origine éléctrique, de gros dégâts ont été constatés.

Vue de drone – Crédit photo SDIS34 ©

À 23h00, le feu n’était toujours pas maîtrisé mais il avait perdu en intensité.