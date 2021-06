Du 2 au 9 juillet, Montpellier accueillera les plus grands artistes de la scène française et internationale sur l’esplanade du Peyrou, lors de 6 soirées exceptionnelles proposées par France Télévisions et diffusées sur les antennes de France 2 et Culturebox en août.

Le public pourra participer, dès le lundi 21 juin à 12h, à un tirage au sort en ligne permettant de gagner une place pour ces soirées évènements. La vie culturelle reprend ses droits partout en France, et Montpellier en sera un des écrins principaux, au travers des Nuits du Peyrou qui s’inscrivent dans le cadre de l’#OffensiveCulture de France Télévisions.

Les Nuits du Peyrou accueilleront durant 6 soirées plus de 30 artistes majeurs et émergents de la scène musicale française et internationale, avec cinq soirées des Estivales Culturebox de France Télévisions du 2 au 6 juillet, et une soirée « Africa le grand concert » le 9 juillet dans le cadre du Nouveau Sommet Afrique-France prévu en octobre prochain à Montpellier.

Illustration – DR

Les Estivales de Culturebox

Privée de son public en 2020 pour cause de pandémie mondiale, la nouvelle scène française trépigne d’impatience à l’idée de remonter sur les planches. Certains artistes se produiront durant les festivals qui pourront avoir lieu, mais cet été 2021 sera encore une édition particulière. Pour continuer d’offrir aux téléspectateurs le plaisir de voir des artistes sur scène, France Télévisions prépare des soirées 100 % live tournées à Montpellier avec le meilleur de la scène française, artistes confirmés et jeunes talents. Chacune d’entre elles réunit des groupes ou artistes plébiscités par le public dans leur genre musical : pop rock, chanson française, musiques urbaines. Ils se succéderont durant près de trois heures sur une même scène pour des sets de trente minutes chacun. Daphné Bürki et Raphäl Yem, qui ont accueilli dans « Culturebox, l’émission » de nombreux artistes depuis le 1er février, seront présents pour ces trois shows.

Africa, le grand concert

Le concert Africa met à l’honneur les musiques du continent. Depuis Montpellier, où se déroulera le Nouveau Sommet Afrique-France, des artistes qui, d’une manière ou d’une autre, portent en eux une part d’Afrique partageront la scène pour célébrer la richesse et la diversité des musiques africaines et de leurs influences. Stars internationales, jeunes talents, artistes les plus en vue de la scène française… ils sont légions à revendiquer cette influence. Des inspirations traditionnelles à la modernité la plus électrique, les musiques africaines débordent de vitalité et d’invention. Au-delà de l’affiche, elles seront les véritables stars de la soirée.

▪️Vendredi 2 juillet à 20h : Patrick Fiori, Clara Luciani, Black M, Eddy de Pretto, Hervé

▪️Samedi 3 juillet à 20h : Alice et moi (Nouveau Talent), Tryo, Claudio Capéo

▪️Dimanche 4 juillet à 20h : Christophe Maé, Terrenoire (Nouveau Talent),…

▪️Lundi 5 juillet à 20h : Amir, Carla Bruni, Yseult, Gaël Faye, Suzane

▪️Mardi 6 juillet à 20h : Boulevard des Airs, Angélique Kidjo, Gaétan Roussel, Youssoupha, Hatik

▪️Vendredi 9 juillet à 21h : Amadou & Mariam, Angélique Kidjo, Magic System, Lubiana, Khaled, Manu Katché, Enrico Macias, Faudel, Tayc, James BKS, DJ Youcef, Fally Ipupa, Master KG, Youssou N’Dour…

Cette programmation est susceptible d’être modifiée et enrichie.

Règles sanitaires

Le public sera accueilli en configuration assise, dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur à cette date. La jauge autorisée ne nécessitera pas de pass sanitaire. Aucun test ou pass vaccinal ne sera exigé à l’entrée.

DES MILLIERS DE PLACES A GAGNER

Les concerts seront gratuits. Un tirage au sort, ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 16 ans au 1er juillet 2021, attribuera les places après inscription sur internet du 21 au 27 juin.

L’ouverture des inscriptions débutera lundi 21 juin à 12h sur : http://www.montpellier.fr/lesnuitsdupeyrou

Sur cette page internet, les participants s’inscriront pour tenter de remporter 1 ou 2 places maximum, pour la soirée à laquelle ils souhaitent participer. Les personnes tirées au sort recevront par mail un ou 2 billet(s) gratuit(s), selon leur demande initiale, le mardi 29 juin.En partenariat avec France Bleu Hérault, des places seront également à gagner sur leurs antennes.

LE PEYROU, MAGNIFIQUE ÉCRIN CULTUREL, SYMBOLE DU PATRIMOINE MONTPELLIÉRAIN

L’esplanade du Peyrou est l’un des écrins patrimoniaux les plus emblématiques de la Métropole. La ville de Montpellier souhaite l’animer ce site, le valoriser, l’ouvrir aux Montpelliérains. Avec les Nuits du Peyrou, le public montpelliérain redécouvrira le plaisir de soirées festives dans ce lieu magique, une dynamique amenée à se poursuivre. Grâce à la rediffusion de ces 6 soirées de concerts exceptionnels sur France Télévisions, les spectateurs de toute la France découvriront ou redécouvriront le patrimoine exceptionnel de notre ville, telle une invitation à venir la visiter.