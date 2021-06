Le Comité Communal Feux de Forêt (CCFF) de Villeveyrac va reprendre du service dans quelques jours. Après plusieurs réunions, les bénévoles sont fin prêts à revêtir leur tenue orange pour une nouvelle saison.

En effet, la faiblesse des précipitations a fait basculer la commune en zone de sécheresse niveau 1, et ce, depuis le mois d’avril. Les températures augmentant de plus en plus, depuis mi-juin, la mobilisation a été demandée. Les sapeurs-pompiers ont déjà alerté sur la situation particulièrement à risque pour cette saison estivale.

Crédit photo CCFF Veyrac

Comme l’année précédente, il a été rappelé aux bénévoles que leur rôle est principalement de surveiller les massifs forestiers et d’observer les zones à risques depuis les points culminants de la commune mais aussi de veiller au bon état de la signalisation afin de sensibiliser et d’informer les usagers.

Les jours de grand vent, les bénévoles devront être plus nombreux, sur des horaires plus étendus, pour prévenir un maximum de départs de feu. Cela nécessitera une mobilisation plus importante, de ce fait, l’association fait un appel au bénévolat.

A noter que pour la deuxième année consécutive, Villeveyrac fait figure de précurseur en terme de mobilisation citoyenne. En effet, une réserve communale de sécurité civile va être mise en place pour assurer une continuité au CCFF et être opérationnelle toute l’année.

Les missions sont prévues du samedi 3 juillet au dimanche 19 septembre sur les 3700 hectares de la commune. Bien-sûr ces dates restent ajustables en fonction de la météo et des risques feux de forêts,et cela, en concertation avec le SDIS 34 et la préfecture de l’Hérault.

Illustration – DR

Nouveauté cette saison, le CCFF sera doté d’un véhicule 4×4 tout terrain cédé par le SDIS 34 pour effectuer les patrouilles sur le terrain.