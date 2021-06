Bonne nouvelle : La fête du cinéma revient pour sa 36 ème édition, avec un tarif unique et exceptionnel de 4 euros la séance, et ce, pendant 5 jours! L’occasion de retrouver cette ambiance visuelle et sonore propre au cinéma.

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE.

THE DEEP HOUSE

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Alexandre Bustillo, Julien Maury

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h21.

Avec Camille Rowe, James Jagger, Eric Savin

SYNOPSIS : Un jeune couple américain spécialisé dans l’urbex (exploration urbaine) décide d’aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Mais celle-ci semble se refermer sur eux et le couple se retrouve prisonnier de cet endroit chargé des plus sombres histoires…

Mer, Sam, Dim : 13h40

Jeu, Ven : 13h45

Lun, Mar : 13h40 | 22h30

HITMAN & BODYGUARD 2

Genre : Action, comédie

Titre original : The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Patrick Hughes (II)

Durée : 1h57.

Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman

SYNOPSIS : Suite du film Hitman & Bodyguard (2017).Après tout ce qu’il a vécu de difficile, Michael Bryce, l’ancien garde du corps déchu, avait bien besoin d’une pause. C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour thérapeutique sur la côte italienne, avec pour instruction de se tenir éloigné de toute violence et de n’approcher aucune arme…C’était compter sans Darius Kincaid, le tueur à gages qui a dynamité sa vie, et Sonia, sa délicieuse épouse lourdement armée, qui vont l’entraîner dans un nouveau plan foireux peuplé de mafieux, de tueurs, d’explosions, de bagarres et de complots, avec en prime un redoutable virus informatique et un milliardaire ivre de vengeance. Bonnes vacances, Michael !

Mer : 13h10 | 15h40

Ven : 00h20

Sam : 13h15 | 15h40 | 00h20

Dim : 13h15 | 13h30 | 15h40

Lun, Mar : 10h50

Séances en Atmos :

Mer, Sam, Dim : 20h00 | 22h30

Jeu, Lun, Mar : 13h15 | 15h40 | 20h00

LA FINE FLEUR

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Pierre Pinaud

Durée : 1h34.

Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Cote, Marie Petiot

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole… Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

Mer, Sam : 09h00 | 11h45 | 13h45 | 15h40 | 20h30

Jeu, Ven : 09h00 | 11h45 | 13h45 | 15h50 | 20h30

Dim : 09h00 | 11h45 | 13h45 | 15h35 | 20h30

Lun, Mar : 11h00 | 13h45 | 15h55 | 20h30

LE SENS DE LA FAMILLE

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Jean-patrick Benes

Durée : 1h32.

Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet, Rose de Kervenoaël, Mathilde Roehrich

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

Mer, Sam, Dim : 09h00 | 11h00 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h00 | 22h00

Jeu, Ven : 09h00 | 11h00 | 13h40 | 15h55 | 18h00 | 20h00 | 22h00

Lun, Mar : 11h00 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h00 | 22h00

PIERRE LAPIN 2

Genre : Aventure, comédie, Famille

Titre original : Peter Rabbit 2: The Runaway

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Will Gluck

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h33.

Avec Thibaut Lacour, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Cerise Calixte

SYNOPSIS : Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Mer, Sam, Dim : 09h00 | 11h00 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Jeu, Ven : 09h00 | 11h00 | 14h00 | 16h15 | 18h00

Lun, Mar : 11h00 | 14h00 | 16h00 | 18h10 | 20h15

PRESIDENTS

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Anne Fontaine

Durée : 1h40.

Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier, Pascale Arbillot, Jean-Charles Clichet

SYNOPSIS : Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 09h00 | 11h10 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h10

Lun, Mar : 11h10 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h10

AVANT-PREMIERE

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Ainbo

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Richard Claus, Jose Zelada

Durée : 1h25.

SYNOPSIS : Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

DIMANCHE À 13H45

LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

THE DEEP HOUSE

Genre : Comédie, drame, Famille

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Craig Gillespie

Durée : 2h14.

Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry

SYNOPSIS : SYNOPSIS : Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance

Mer, Sam, Dim : 09h00 | 15h45 | 18h30 | 20h00 | 21h15

Jeu, Ven : 09h00 | 15h20 | 18h30 | 20h15 | 21h15

Lun, Mar : 16h00 | 17h45 | 20h30

Mer, Jeu, Dim : 10h40 | 13h20 EN SALLE ICE

Ven, Sam : 11h00 | 13h40 EN SALLE ICE

Lun, Mar : 11h00 | 13h50 EN SALLE ICE

OPERATION PORTUGAL

Genre : Comédie

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Frank Cimière

Durée : 1h30.

Avec D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma, Farida Ouchani, CARMEN SANTOS

SYNOPSIS : Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui ! Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille.

Mer, Jeu : 09h00 | 11h10 | 16h00 | 18h00 | 22h30

Ven : 09h00 | 11h10 | 16h00 | 18h00 | 22h30 | 00h50

Sam : 09h00 | 11h30 | 16h00 | 18h00 | 22h30 | 00h50

Dim : 11h30 | 16h00 | 18h00 | 22h30

Lun, Mar : 11h00 | 13h40 | 16h00 | 18h10 | 20h15 | 22h15

D’OÙ L’ON VIENT

Genre : Drame, musical, Romance

Titre original : In The Heights

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Jon M. Chu

Durée : 2h23.

Avec Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Olga Merediz

SYNOPSIS : Au cœur de New York, le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles. Usnavi, propriétaire d’un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines, en République Dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre, sur fond de danse et de musique, va chambouler leur vie de manière inattendue.

Mer, Jeu, Ven, Sam : 09h00 | 13h00

Dim : 09h00

Lun, Mar : 10h45 | 13h10

FREAKY

Genre : Comédie, Epouvante-horreur

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Christopher Landon

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h42.

Avec Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Emily Holder

`SYNOPIS: as très sûre d’elle, Millie Kessler, 17 ans, tente de se faire remarquer le moins possible au lycée et de s’endurcir face aux sarcasmes des élèves les plus populaires. Jusqu’au jour où elle croise la route du Boucher, terrifiant tueur en série de la ville : sous l’effet du mystérieux poignard de l’assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun dans le corps de l’autre ! La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour récupérer son corps – passé ce délai, elle restera coincée dans la peau d’un psychopathe de 50 ans ! Avec ses fidèles amis Nyla et Joshua, elle se lance dans une course contre la montre pour inverser le sort. Sauf qu’elle a le physique d’un tueur activement recherché par la police, tandis que le Boucher, lui, s’aperçoit que ressembler à une adolescente au visage angélique est une couverture idéale pour commettre son carnage…

Mer, Jeu, Dim : 22h20

Ven, Sam : 22h20 | 00h45

Lun, Mar : 15h45 | 22h20

SHORTA

Genre : Action, film noir-policier, thriller

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h48.

Avec Jacob Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat, Issa Khattab, Özlem Saglanmak

SYNOPSIS : Talib, 19 ans, adolescent noir, meurt des suites de blessures mortelles en garde à vue. Son décès provoque une révolte dans la banlieue de Copenhague au moment où deux policiers que tout oppose, Jens et Mike, s’y trouvent justement en patrouille. Pris en chasse, ils vont devoir se frayer un chemin pour échapper aux émeutes. S’engage alors un affrontement implacable.

Mer, Dim : 22h30

Jeu : 18h05

Ven : 18h05 | 00h30

Sam : 22h30 | 00h30

Lun, Mar : 22h00

UN ESPION ORDINAIRE

Genre : Biopic, drame, espionnage, thriller

Titre original : The Courier

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Dominic Cooke

Durée : 1h52.

Avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, Angus Wright

SYNOSPIS : 1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

Mer, Jeu : 17h45 | 20h10 | 22h30

Ven : 17h40 | 20h00 | 22h30 | 00h30

Sam : 17h40 | 20h10 | 22h30 | 00h30

Dim : 17h35 | 20h10 | 22h30

Lun, Mar : 11h00

SANS UN BRUIT

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : A Quiet Place Part II

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par John Krasinski

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h37.

Avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou

SYNOPSIS : Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

Mer : 13h15 | 15h35 | 19h45 | 22h00

Jeu : 13h15 | 15h45 | 20h25 | 22h30

Ven : 13h15 | 15h45 | 20h25 | 22h30 | 00h45

Sam : 13h15 | 15h35 | 20h00 | 22h15 | 00h45

Dim : 13h15 | 18h00 | 20h00 | 22h15

Lun, Mar : 15h35 | 18h00 | 20h25 | 22h30

UN TOUR CHEZ MA FILLE

Genre : Comédie

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Eric Lavaine

Durée : 1h25.

Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, Philippe Lefebvre, Didier Flamand

SYNOPSIS : Suite de Retour chez ma mère d’Eric Lavaine (2016)Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

Mer : 11h15 | 13h45 | 18h05

Jeu : 09h00 | 11h10 | 13h30 | 20h05

Ven : 09h00 | 11h10 | 20h05

Sam : 11h15 | 13h45

Dim : 09h00 | 11h15 | 13h45

Lun, Mar : 11h10 | 13h45 | 16h05 | 18h00 | 20h00

UN HOMME EN COLERE

Genre : Action, thriller

Titre original : Wrath of Man

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Guy Ritchie

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h59.

Avec Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Niamh Algar





SYNOPSIS : Un convoyeur de fond fraichement engagé surprend ses collègues par l’incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu’ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés.Tous se demandent désormais qui il est, d’où il vient et pourquoi il est là.

Mer, Dim : 17h50 | 20h00 | 22h15

Jeu : 17h50 | 20h00 | 22h00

Ven : 17h50 | 20h00 | 22h00 | 00h20

Sam : 17h50 | 20h00 | 22h15 | 00h20

Lun, Mar : 17h50 | 20h05 | 22h15

5EME SET

Genre : Drame

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Quentin Reynaud

Durée : 1h53.

Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas, Jürgen Briand, TARIQ BETTAHAR

SYNOPSIS : À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé?. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain…

Mer : 11h20

Jeu : 10h50 | 15h25

Ven : 10h50 | 15h20

Sam : 17h45

Dim : 15h40

BIENVENUE CHEZ LES LOUD

Genre : Animation

Date de sortie : 16/06/2021

Durée : 0h46.

SYNOPSIS : Plongez dans l’univers de la famille Loud, pour la première fois au cinéma ! Venez partager le quotidien mouvementé de Lincoln, un garçon de 11 ans entouré de dix sœurs au caractère bien trempé… Entre une convention de super héros, une attaque de zombies et un baby-sitting pas comme les autres, une chose est sûre, on ne s’ennuie jamais chez les Loud ! Redécouvrez les épisodes emblématiques de cette famille pas comme les autres dans une aventure déjantée et interactive : vous pourrez répondre à un quiz inédit tout au long de la séance pour tenter de gagner des consoles de jeux vidéo Nintendo Switch et de nombreux cadeaux Bienvenue chez les Loud !

Mer, Sam : 09h00 | 10h10

Jeu, Ven : 09h00

Dim : 09h00 | 10h00

CONJURING

Genre : Epouvante-horreur

Titre original : The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Date de sortie : 09/06/2021

Réalisé par Michael Chaves

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h52.

Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard

SYNOPSIS : Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense

Mer, Jeu, Dim : 13h40 | 15h30 | 17h50 | 20h10 | 22h30

Ven, Sam : 13h40 | 15h30 | 17h50 | 20h10 | 22h30 | 00h20

Lun, Mar : 10h50 | 13h30 | 15h45 | 20h00 | 22h30

UN HOMME EN COLERE

Genre : Action, thriller

Titre original : Wrath of Man

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par Guy Ritchie

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h59.

Avec Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany







SYNOPSIS : Un convoyeur de fond fraichement engagé surprend ses collègues par l’incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu’ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés.Tous se demandent désormais qui il est, d’où il vient et pourquoi il est là.

Mer, Dim : 17h50 | 20h00 | 22h15

Jeu : 17h50 | 20h00 | 22h00

Ven : 17h50 | 20h00 | 22h00 | 00h20

Sam : 17h50 | 20h00 | 22h15 | 00h20

Lun, Mar : 17h50 | 20h05 | 22h15

LES BOUCHE TROUS

Genre : Aventure, Animation

Titre original : Extinct

Date de sortie : 26/05/2021

Réalisé par Raymond S. Persi, David Silverman

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h24.

SYNOPSIS : Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 09h00 | 11h00 | 16h00

DEMON SLAYER- KIMETSU NO YAIBA

Anime japonais

Wakanim

Durée : 1h57

SYNOPSIS : Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l’infini, d’où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l’Infini sur une voie

Mer, Dim : 18h00 (EN VO)

Jeu, Lun, Mar : 18h00 | 22h30(EN VO)

Ven : 18h00 | 22h15 | 00h30 (EN VO)

Sam : 18h00 | 00h30 (EN VO)

Mer : 15h25

Sam, Dim : 11h00 | 15h25

ADIEU LES CONS

Genre : Comédie

Date de sortie : 19/05/2021

Réalisé par Albert Dupontel

Durée : 1h27.

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan

SYNOPSIS: Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Mer : 09h00 | 11h10 | 17h45

Jeu : 11h15 | 18h05

Ven : 11h15 | 13h25 | 18h05

Sam, Dim : 09h00 | 11h10 | 18h05

Lun, Mar : 11h10 | 14h00 | 18h05