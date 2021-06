Le conseil des ministres a acté ce mercredi un changement de Préfet pour le département de l’Hérault. Hugues Moutouh, actuel Préfet de la Drôme va devenir dans les prochaines semaines, le nouveau Préfet de l’Hérault.

Hugues Moutouh – DR

Il va succéder à Jacques Witkowski, nommé Préfet de la Seine-Saint-Denis. Une prise de fonctions a été programmée au 19 juillet.

SA CARRIÈRE PRÉFECTORAL

Le 4 janvier 2010, il est nommé Préfet de la Creuse, et devient le plus jeune préfet de France. Il passe au grade de préfet hors cadre un an plus tard.



En janvier 2011, il devient conseiller pour les affaires juridiques et institutionnelles au Cabinet du président de la République, Nicolas Sarkozy. De mars jusqu’à l’élection de François Hollande, il est conseiller auprès du Ministre de l’Intérieur. Il traite ainsi le dossier de l’attentats de mars 2012 en France.



En mars 2019, il retourne au sein de la haute fonction publique pour devenir préfet de la Drôme, où il institue les sujets d’agriculture, de transition de la Politique agricole commune comme dossiers prioritaires.