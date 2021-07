Du 13 au 18 juillet, les événements se succèderont dans les arènes de Lunel pour le plus grand bonheur des festijaïres. Bien que le contexte sanitaire n’ait pu assurer une fête locale comme les élus l’auraient souhaitée, il n’empêche que les aficiounas trouveront leur bonheur parmi les événements programmés.

Illustration – DR

Plusieurs moments forts viendront ponctuer cette édition exceptionnelle. À commencer par le concert d’ouverture : le 13 juillet, à 22H, Martin Solveig viendra donner un concert dans les arènes de la ville. Un artiste de renommée internationale qui viendra mixer à Lunel pour une soirée de folie !

Billetterie tous les matins de 9h à 12h au guichet des arènes ou par téléphone au 06.31.13.19.01 ou sur http://www.arenedelunel.com – Tarifs : 15,5€ (Réduit 10,5€)

S’ensuivra la Fête Nationale. Le 14 juillet, une véritable cérémonie sera prévue au parc Jean Hugo. Le soir, une retraite aux flambeaux sera organisée du parc municipal jusqu’au Canal de Lunel pour terminer la journée par un feu d’artifice.

Du côté des courses et des spectacles camarguais, prenez date le 15 juillet pour le Trophée des As et pour un Championnat de gardians et le 16 juillet pour le Trophée du Muscat. La semaine se terminera ensuite par la tradition espagnole avec un Bolsin le 17 juillet et une Corrida le 18 juillet.

LE PROGRAMME