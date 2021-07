Ce samedi 03 juillet, à 8h, en perspective d’Escale à Sète 2022, une grande opération de dépollution, la « Navirade Bleue » a débuté dans les canaux sétois rassemblant de nombreuses associations sensibles à la protection du patrimoine maritime vivant.

L’association « Swim4sea » présente sur une des zones – 34 INFOS©

Cet événement, dédié au maintien de l’environnement marin, se déroule dans les canaux et le long des quais, aux sons des hautbois, des tambours, des chants méditerranéens et avec le concours de bateaux de travail d’hier et d’aujourd’hui.

Au total, 3 zones emblématiques du port de Sète sont actuellement en cours de dépollution :



– ZONE A / Le plan d’eau entre la Plagette, la Pointe-Courte et l’entrée du Bassin de Thau avec également un ramassage terrestre sur les rives de la Plagette.



– ZONE B / Le plan d’eau face au Parlement de la Mer (ancien palais consulaire).



– ZONE C / Le plan d’eau du «Cul de Bœuf», avec également un ramassage terrestre entre le quai de la consigne et le Môle.

Les plongeurs arrivent sur les zones – 34 INFOS©

En fin de matinée, l’ensemble des déchets collectés seront triés.

Certains d’entre eux seront même valorisés par des associations de recyclage et par des artistes afin d’être exposés pour Escale à Sète 2022.

Pour cette occasion, « Escampa pas peus« , un nouveau chant « à trier » inspiré des chants de travail des pêcheurs de thon italiens, sera interprété pour donner du cœur à l’ouvrage !

De nombreuses associations : CPIE, Swim4sea, Notre terre la mer, Expédition 7e continent, Gardiens de Thau ses ports et sa lagune, Mordus spearfishing, Project Rescue Océan, Seta mer, ReSeaclons, Gréements Languedociens, Cettarames, Lance Sportive Sétoise, Chiviraseta, Apassionathau, … mais aussi pêcheurs, ostréiculteurs et lamaneurs participent à cet événement.