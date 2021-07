Chaque année le ministère de l’Intérieur adapte son organisation et mobilise de nombreux moyens afin d’assurer la protection des citoyens au cours de la période estivale.

Cette année, dans un contexte sanitaire et sécuritaire qui nécessite toujours une vigilance élevée, en métropole comme en outre-mer, conformément aux instructions de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, des renforts sont déployés dans les départements qui bénéficient d’une forte attractivité touristique.

Illustration – 34 INFOS ©

Au-delà des enjeux quotidiens de sécurité de chaque territoire, les flux de population et les évènements liés à la reprise progressive de la vie sociale, vont en effet rythmer les mois de juillet et d’août, imposant une forte implication de la police et de la gendarmerie.

Les effectifs supplémentaires qui sont déployés dans l’Hérault sont adaptés aux besoins du territoire.

Pour la saison estivale 2021, le département bénéficie au total d’un renfort 124 policiers et de 156 militaires de la gendarmerie, répartis comme suit :



– Pour la police nationale : 2 demi-compagnies de CRS, 18 nageurs-sauveteurs CRS, 12 motards CRS, 21 agents de police-secours et de BAC, 3 agents spécialisés dans l’investigation ;



– Pour la gendarmerie nationale : 130 gendarmes mobiles, 18 gendarmes départementaux, 6 réservistes, 2 gardes républicains.

Ces renforts viennent en complément des dispositifs déjà déployés par la direction départementale de sécurité publique et le groupement de gendarmerie dans le département et travaillent en coordination avec les polices municipales le cas échéant.