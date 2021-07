Le Kismet, superyacht à 5 ponts de 95,2 mètres, est à quai dans le port de l’île singulière. Ce bateau, au design remarquable, a été conçu pour être un des plus spectaculaires yachts de luxe.

Le « Kimset » – N.P/34 INFOS©

Pouvant accueillir jusqu’à 16 invités dans des suites d’exception et des intérieurs époustouflants conçus par Reymond Langton Design, le Kismet se range, actuellement, parmi les yachts les plus convoités au monde.

Lancé en juillet 2014, Kismet, qui signifie « destinée », remporta en 2015 le prix du meilleur motor-yacht à déplacement au World Superyacht dans la catégorie des yachts de 1,3000GT à 2.999GT de plus de 75m de long.

Selon le chantier, le propriétaire averti, a poussé les limites d’ingénierie de Lürseen pour construire un yacht en avance sur son temps tout en créant un bateau rempli d’innovations et à la pointe des systèmes de divertissement, pour le plus grand bonheur de la famille et des amis du propriétaire.

Parfaitement équipé pour des croisières privées, il y a des salons et des aires de repas sur trois différents ponts, y compris sur le pont solaire, lui-même doté d’une piscine avec un jacuzzi intégré, un barbecue entièrement équipé, une bibliothèque, un night-club et une salle de cinéma. Les cinq ponts possèdent d’énormes suites élégantes, des salles à manger, des salons, avec au moins un bar, une salle à manger et un salon sur chaque terrasse arrière. La piscine en mosaïque, qui possède un jacuzzi encastré et une cascade, est la pièce maîtresse de la terrasse avant supérieure.

Le propriétaire de Kismet, Shadid Khan, propriétaire du club de football américain « les Jaguars de Jacksonville » et du club de football anglais » Fulham Football Club », voulait un look très spécifique et extrêmement somptueux pour les intérieurs de Kismet, selon une consigne tenant en un seul mot : « grandiose ».

Les intérieurs feutrés et enveloppants contiennent quelques-unes des plus précieuses pierres et finitions au monde : Onyx miel massif, marbre noir, boiseries en acajou avec des peintures et sculptures authentiques, ainsi qu’un jaguar en argent de 4 mètres attaché à la proue.

Des murs vidéo, composés de 42 moniteurs individuels de 140cm, séparent la salle de vie principale de la section à l’avant du pont principal. Il y a un piano, qui est un véritable chef d’œuvre et un énorme escalier art-déco, entre les murs vidéo, qui mène depuis la salle de vie principale à tous les ponts. Le lustre est le travail artisanal de Crystal Caviar en République tchèque.

A noter qu’un deuxième yacht de 110 mètres avec héliport est amarré à côté du Kimset. Deux colosses des mers visibles quai Orsetti.

Un autre yacht de luxe amarré près du « Kimset » – N.P/34 INFOS©