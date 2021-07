Ce samedi, vers 5h30, un important feu de poids-lourd transportant des hydrocarbures s’est produit sur l’autoroute A75 au niveau de la commune du Bosc juste avant la sortie du lac du Salagou en direction de Lodève.

Crédit photo SDIS34 ©

Pour une raison encore inconnue, l’ensemble routier s’est couché sur le côté et s’est embrasé. Selon nos informations, le camion citerne multi-cuves transportait plusieurs centaines de litres de gasoil, d’essence et d’éthanol. D’importants moyens ont été engagés par le commandement des sapeurs-pompiers de l’Hérault avec plus d’une vingtaine d’engins des centres de Pézenas, Béziers, Lodève, Cournonterral, Sète, Gignac, Aniane, Lunel…. Le fourgon mousse grande capacité de Béziers, spécialisé dans les feux d’hydrocarbures, a été engagé. Afin d’évaluer la situation, une équipe de la cellule drone du SDIS 34 a été mobilisée. Un important nuage de fumée opaque s’est formé, visible sur l’ensemble de l’ouest du département.

Le conducteur du poids-lourd est indemne.

À 9h00, le feu était maîtrisé mais la circulation était toujours coupée dans les 2 sens, un important bouchon en amont de l’accident s’est formé et les réseaux secondaires sont saturés. La cellule dépollution des sapeurs-pompiers est sur place.