Retrouvez le programme complet du Méga CGR de Lattes…Ne passez pas à côté des formules duo et trio de l’été !

LES SORTIES DE LA SEMAINE.

FAST & FURIOUS 9

Genre : Action

Titre original : F9 The Fast Saga

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Justin Lin

Durée : 2h23.

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

SYNOPSIS : Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 13h20 | 20h15 | 22h30

Dim : 10h45 | 13h20 | 20h15 | 22h30

Mar : 15h20 | 18h20 | 20h15 | 21h20 | 22h30

Séances en Atmos :

Tous les jours sauf Mar : 15h20 | 18h20 | 21h20

Mar : 13h00

Tous les jours sauf Dim : 11h00 | 13h50 | 16h40 | 19h30 | 22h20 (SALLE ICE)

Dim : 13h50 | 16h40 | 19h30 | 22h20 (SALLE ICE)

MYSTERE A SAINT TROPEZ

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Nicolas Benamou

Durée : 1h30.

Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy De Palma

SYNOPSIS : Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.

Tous les jours sauf Lun : 11h15 | 13h30 | 16h05 | 18h05 | 20h05

Lun : 11h15 | 13h30 | 16h05 | 18h05 | 20h00

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Ainbo

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Richard Claus, Jose Zelada

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h24.

Avec Audrey Lamy

SYNOPSIS : Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

Tous les jours sauf Mar : 11h00 | 13h50 | 16h20 | 18h15

Mar : 11h00 | 13h50 | 15h45 | 17h30

TITANTE ( INTERDIT -16ANS)

Genre : Drame, fantastique, thriller

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Julia Ducournau

Interdit aux -16 ans

Durée : 1h48.

Avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Myriem Akheddiou, Dominique Frot

SYNOPSIS : Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.

Tous les jours sauf Mar : 13h35 | 15h55 | 20h15 | 22h15

Mar : 13h35 | 15h55 | 20h15 | 22h00

DESIGNE COUPABLE

Genre : Biopic, drame, thriller

Titre original : The Mauritanian

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Kevin Macdonald

Durée : 2h10.

Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi

SYNOPSIS : Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les droits d’un homme.

Mer, Dim : 19h50 (EN VO)

Jeu : 10h45 | 19h50 (EN VO)

Ven : 15h20(EN VO)

Sam : 17h30(EN VO)

Lun : 10h45 | 17h30(EN VO)

Mar : 15h20 | 17h30(EN VO)

Mer, Dim : 10h45 | 15h20 | 17h30

Jeu : 15h20 | 17h30

Ven : 10h45 | 17h30 | 19h50

Sam : 10h45 | 15h20 | 19h50

Lun : 15h20 | 19h50

Mar : 10h45 | 19h50

AVANT-PREMIERE

SPACE JAMES

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Space Jam: A New Legacy

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Malcolm D. Lee

Durée : 1h56.

Avec LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Ceyair Wright

SYNOPSIS : Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s’engage dans une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM – NOUVELLE ÈRE. LeBron et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de l’intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !

DIMANCHE 11 H EN SALLE ICE

KAAMELOTT

Genre : Aventure, comédie, Historique

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Alexandre Astier

Durée : 2h00.

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier

SYNOPSIS :Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

MARDI À 19h45 et 22h15

FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

BLACK WIDOW

Genre : Action, aventure, espionnage

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Cate Shortland

Durée : 2h14.

Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Ray Winstone

SYNOPSIS : Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Jeu, Lun : 22h00 (EN VO)

Mar : 19h45 (EN VO)

Mer, Ven, Sam, Dim : 10h45 | 14h00 | 17h00 | 19h45 | 22h00

Jeu, Lun : 10h45 | 14h00 | 17h00 | 19h45

Mar : 10h45 | 14h00 | 17h00 | 22h00

BENEDETTA

Genre : Drame, Historique

Date de sortie : 09/07/2021

Réalisé par Paul Verhoeven

Interdit aux -12 ans

Durée : 2h06.

Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin

SYNOPSIS : e film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs

Tous les jours : 10h50 | 13h30 | 16h15 | 19h15.

FISHERMAN’S FRIENDS

Genre : Comédie

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Chris Foggin

Durée : 1h52.

Avec Daniel Mays, Tuppence Middleton, James Purefoy, Noel Clarke, Meadow Nobrega





SYNOPSIS : Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la célébrité.

Tous les jours : 10h50

LA CHAPELLE DU DIABLE

Genre : Epouvante-horreur

Titre original : The Unholy

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Evan Spiliotopoulos

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h40.

Avec Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sadler, Katie Aselton, Cary Elwes





SYNOPSIS : Un journaliste discrédité tente d’insuffler un second élan à sa carrière après avoir découvert que de nombreux miracles ont eu lieu dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Ces mystères relèvent-ils du divin ou peut-être d’une source plus sombre ?

Tous les jours sauf Mar : 20h10 | 22h25

Mar : 22h25

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Titre original : The Croods: A New Age

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Joel Crawford

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h36.





SYNOPSIS : Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une famille y vit déjà : les Betterman.Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne.Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres.

Tous les jours sauf Lun : 11h00 | 14h00 | 15h45 | 17h50 | 19h55

Lun : 11h00 | 14h00 | 15h45 | 17h50

THE DEEP HOUSE

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Alexandre Bustillo, Julien Maury

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h21.

Avec Camille Rowe, James Jagger, Eric Savin

SYNOPSIS : Un jeune couple américain spécialisé dans l’urbex (exploration urbaine) décide d’aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Mais celle-ci semble se refermer sur eux et le couple se retrouve prisonnier de cet endroit chargé des plus sombres histoires…

Tous les jours : 18h00 | 22h30

HITMAN & BODYGUARD 2

Genre : Action, comédie

Titre original : The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Patrick Hughes (II)

Durée : 1h57.

Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman

SYNOPSIS : Suite du film Hitman & Bodyguard (2017).Après tout ce qu’il a vécu de difficile, Michael Bryce, l’ancien garde du corps déchu, avait bien besoin d’une pause. C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour thérapeutique sur la côte italienne, avec pour instruction de se tenir éloigné de toute violence et de n’approcher aucune arme…C’était compter sans Darius Kincaid, le tueur à gages qui a dynamité sa vie, et Sonia, sa délicieuse épouse lourdement armée, qui vont l’entraîner dans un nouveau plan foireux peuplé de mafieux, de tueurs, d’explosions, de bagarres et de complots, avec en prime un redoutable virus informatique et un milliardaire ivre de vengeance. Bonnes vacances, Michael !

Tous les jours sauf Mar : 21h55

LA FINE FLEUR

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Pierre Pinaud

Durée : 1h34.

Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Cote, Marie Petiot

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole… Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

Tous les jours : 10h55

LE SENS DE LA FAMILLE

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Jean-patrick Benes

Durée : 1h32.

Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet, Rose de Kervenoaël, Mathilde Roehrich

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

Mer, Ven, Dim, Mar : 15h30 | 18h10 | 20h10

Jeu, Sam, Lun : 15h30 | 20h10

PIERRE LAPIN 2

Genre : Aventure, comédie, Famille

Titre original : Peter Rabbit 2: The Runaway

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Will Gluck

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h33.

Avec Thibaut Lacour, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Cerise Calixte

SYNOPSIS : Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 11h15 | 13h55 | 15h55 | 18h00

Dim : 11h00 | 13h55 | 15h55 | 18h00

Mar : 11h15 | 13h55 | 16h00 | 18h00

PRESIDENTS

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Anne Fontaine

Durée : 1h40.

Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier, Pascale Arbillot, Jean-Charles Clichet

SYNOPSIS : Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

Tous les jours sauf Dim : 10h50 | 13h05

Dim : 13h05

CRUELLA

Genre : Comédie, drame, Famille

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Craig Gillespie

Durée : 2h14.

Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry

SYNOPSIS : SYNOPSIS : Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance

Tous les jours : 10h45 | 15h15 | 18h00 | 20h45

OPERATION PORTUGAL

Genre : Comédie

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Frank Cimière

Durée : 1h30.

Avec D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma, Farida Ouchani, CARMEN SANTOS

SYNOPSIS : Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui ! Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille.

Mer, Ven, Dim, Mar : 13h15

Jeu, Sam, Lun : 13h15 | 18h15

SANS UN BRUIT

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : A Quiet Place Part II

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par John Krasinski

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h37.

Avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou

SYNOPSIS : Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

Tous les jours : 22h30

CONJURING

Genre : Epouvante-horreur

Titre original : The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Date de sortie : 09/06/2021

Réalisé par Michael Chaves

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h52.

Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard

SYNOPSIS : Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense

Tous les jours sauf Lun : 13h00 | 22h10

Lun : 13h00 | 22h30