AGDE : Travaux de restauration du Fort Brescou, 2 ouvriers blessés.

Ce mardi, en fin de matinée, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus dans l’enceinte du Fort Brescou au large du Cap d’Agde pour un accident de travail impliquant 2 ouvriers qui ont chuté d’un échafaudage.

Illustration – DR

En effet, dans le cadre des travaux de restauration du Fort-Brescou, 2 ouvriers ont été pris en charge par les secours. Un des blessés, un homme d’une trentaine d’années présentant divers traumatismes a dû être héliporté par le DRAGON 34 sur le CHU Lapeyronie. L’autre victime a été transportée par ambulance sur le centre hospitalier de Béziers.

Sur place près de 20 sapeurs-pompiers d’Agde et Sète dont une équipe de plongeurs et une équipe du groupe en milieu périlleux pour effectuer le brancardage. Pas de précisions sur les circonstances de l’accident, les forces de police nationale et municipale sont sur place.