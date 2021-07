CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 21 juillet au 27 juillet 2021.

Retrouvez le programme complet du Méga CGR de Lattes…Ne passez pas à côté des formules duo et trio de l’été !

LES SORTIES DE LA SEMAINE.

KAAMELOTT – PREMIER VOLET

Genre : Aventure, comédie, Historique

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Alexandre Astier

Durée : 2h00.

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier

SYNOPSIS : Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Tous les jours : 11h00 | 13h45 | 16h30 | 18h00 | 19h45 | 21h15 | 22h30

SPACE JAM – NOUVELLE ERE

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Space Jam: A New Legacy

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Malcolm D. Lee

Durée : 1h56.

Avec LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Ceyair Wright, Harper Leigh Alexander

SYNOPSIS :Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s’engage dans une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM – NOUVELLE ÈRE. LeBron et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de l’intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !

Tous les jours : 14h40 | 17h00 | 19h25 | 21h50

Tous les jours : 10h45 | 13h00 (EN SALLE ICE)

BLODDY MILKSHAKE

Genre : Action, thriller

Titre original : Gunpowder Milkshake

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Navot Papushado

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h54.

Avec Karen Gillan, Lena Headey, Chloe Coleman, Michelle Yeoh, Angela Bassett

SYNOPSIS : Sam n’est encore qu’une petite fille lorsque sa mère Scarlet, tueuse à gages, est contrainte de l’abandonner pour la protéger. Bien des années plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère disparue et est elle-même devenue une tueuse à gages hors pair, travaillant pour la Firme. Un soir, lors d’une mission à haut risque, Sam se retrouve face à un dilemme : rester loyale à la Firme, ou sauver la vie d’une petite fille de huit ans. Commence alors une cavale survoltée qui conduira Sam à retrouver sa mère et ses anciennes associées. Mère et fille unies de nouveau, Sam et Scarlet se lanceront alors dans une lutte sans merci contre un ennemi commun redoutable.

Mer, Jeu, Lun : 15h40 | 19h55 | 22h15

Ven : 15h40 | 19h45 | 22h15

Sam, Dim, Mar : 15h40 | 19h35 | 22h15

OLD

Genre : Fantastique, thriller

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par M. Night Shyamalan

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h48.

Avec Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie





SYNOPSIS : Adaptation de Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters.En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.

Tous les jours sauf Jeu : 13h55 | 15h45 | 20h00 | 22h25

Jeu : 13h55 | 15h45 | 20h00 | 22h30

SPIRALE – L’HERITAGE DE SAW

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Titre original : Spiral: From The Book Of Saw

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Darren Lynn Bousman

Interdit aux -16 ans

Durée : 1h33.

Avec Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols, Samuel L. Jackson, Zoie Palmer

SYNOPSIS : Travaillant dans l’ombre de son père, une légende locale de la police, le lieutenant Ezekiel «Zeke» Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d’un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.

Tous les jours : 13h35 | 18h00 | 20h00 | 22h30

AVANT PREMIERE

SPIRIT L’INDOMPTABLE

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Spirit Untamed

Date de sortie : 28/07/2021

Réalisé par Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.

Durée : 1h27.

SYNOPSIS : SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro, cascadeuse équestre à Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest américain. Comme sa mère, Lucky n’obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui a élevé la jeune fille jusque-là sur la côte Est. Mais après une incartade de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch de son père, Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle et deux jeunes cavalières du coin, Abigail Stone et Pru Granger, la fille d’un propriétaire équestre du coin et meilleur ami de Jim son père. Lorsqu’un cow-boy vénal et son équipe projettent de capturer Spirit et les siens afin de les vendre aux enchères pour une vie de labeur et de captivité, Lucky embarque ses nouvelles amies dans une aventure exceptionnelle pour sauver le cheval qui a su lui insuffler l’amour de la liberté, le goût de la vie et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa mère et la richesse de ses racines culturelles, dont elle n’avait aucune idée.

DIMANCHE À 11H

C’EST LA VIE

Genre : Comédie

Date de sortie : 28/07/2021

Réalisé par Julien Rambaldi

Durée : 1h43.

Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker, Alice Pol, Sarah Stern





SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

LUNDI À 20H

FILMS TOUJOURS L’AFFICHE

ONE PIECE GOLD

Genre : Action, aventure, Animation

Date de sortie : 02/11/2016

Réalisé par Hiroako Miyamoto

Durée : 2h00.

SYNOPSIS : Dans sa quête du One Piece, l’équipage au Chapeau de Paille arrive sur Grantesoro, capitale mondiale du divertissement, où les hommes fortunés viennent jouer au casino et assister aux spectacles les plus grandioses. Grantesoro est un sanctuaire imprenable contrôlé par l’Empereur de l’Or, Gild Tesoro. Même la Marine ne peut y intervenir. Mais Luffy et ses compagnons vont vite découvrir l’effrayante face cachée de cette ville et devront risquer leurs vies pour tenter de s’en échapper.

Ven : 20h35

ONE PIECE STAMPEDE

Genre : Aventure, Animation

Réalisé par Takashi Otsuka

Durée : 1h41.

SYNOPSIS : Luffy et son équipage s’apprêtent à participer au plus grand rassemblement des pirates du monde entier : Le PIRATE FEST, organisé par le machiavélique Buena Festa. Les Pirates, les grands corsaires, la Marine et même l’Armée Révolutionnaire s’y retrouvent pour tenter de découvrir le trésor si convoité de Gol.D.Roger. Mais pour cela, ils vont devoir combattre un ancien membre de l’équipage de Roger, Douglas Bullet, aussi appelé « l’héritier du démon ». Au cours de cet affrontement qui s’annonce hors du commun, les pires dangers attendent les Chapeaux de paille et d’étonnantes alliances pourraient voir le jour…

Ven : 22h50

Jeu : 22h45 (EN VO)

ONE PIECE FILM Z

enre : Animation

Date de sortie : 15/05/2013

Réalisé par Tatsuya Nagamine

Durée : 1h47.

Avec Stephane Excoffier, Patrick Noérie, Kelly

SYNOPSIS : Z, un ancien amiral de la Marine, débarque avec son équipage sur une île du Nouveau Monde. Le but de leur voyage : dérober un minerai renfermant une énergie phénoménale capable de rivaliser avec la puissance des armes antiques. Mais Z et ses acolytes ont un autre objectif : l’extermination totale des pirates de toutes les mers du monde. Alors qu’il navigue dans les eaux du Nouveau Monde, l’équipage au chapeau de paille va croiser la route du terrible Z. Mais ce n’est pas le seul danger que vont devoir affronter Luffy et ses compagnons : leur vieil ennemi Aokiji et la Marine sont également sur leurs traces. Le sort du Nouveau Monde est désormais entre leurs mains et une bataille d’une ampleur sans précédent est sur le point d’éclater !

Ven : 18h00 (EN VO)

Jeu : 18h15

FAST & FURIOUS 9

Genre : Action

Titre original : F9 The Fast Saga

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Justin Lin

Durée : 2h23.

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

SYNOPSIS : Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

Tous les jours : 10h45 | 13h40 | 16h30 | 19h30 | 22h00

Tous les jours : 15h20 | 18h10 | 21h00 ( EN SALLE ICE)

MYSTERE A SAINT TROPEZ

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Nicolas Benamou

Durée : 1h30.

Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy De Palma

SYNOPSIS : Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.

Tous les jours : 11h00 | 13h40 | 18h00

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Ainbo

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Richard Claus, Jose Zelada

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h24.

Avec Audrey Lamy

SYNOPSIS : Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

Tous les jours : 11h00 | 13h00 | 16h10 | 18h05

TITANTE ( INTERDIT -16ANS)

Genre : Drame, fantastique, thriller

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Julia Ducournau

Interdit aux -16 ans

Durée : 1h48.

Avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Myriem Akheddiou, Dominique Frot

SYNOPSIS : Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.

Mer : 17h30 | 20h00 | 22h25

Jeu : 13h30 | 22h25

Ven, Sam, Dim, Mar : 20h00 | 22h25

Lun : 17h30 | 22h25

DESIGNE COUPABLE

Genre : Biopic, drame, thriller

Titre original : The Mauritanian

Date de sortie : 14/07/2021

Réalisé par Kevin Macdonald

Durée : 2h10.

Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi

SYNOPSIS : Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les droits d’un homme.

Jeu, Lun : 19h50 (EN VO)

Dim : 11h00(EN VO)

Mer, Ven, Sam, Mar : 11h00 | 13h00 | 19h50

Jeu, Lun : 11h00 | 13h00

Dim : 13h00 | 19h50

SPACE JAMES

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Space Jam: A New Legacy

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Malcolm D. Lee

Durée : 1h56.

Avec LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Ceyair Wright

SYNOPSIS : Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s’engage dans une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM – NOUVELLE ÈRE. LeBron et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de l’intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !

Tous les jours : 14h40 | 17h00 | 19h25 | 21h50

Tous les jours : 10h45 | 13h00 (EN SALLE ICE)

KAAMELOTT

Genre : Aventure, comédie, Historique

Date de sortie : 21/07/2021

Réalisé par Alexandre Astier

Durée : 2h00.

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier

SYNOPSIS :Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Tous les jours : 11h00 | 13h45 | 16h30 | 18h00 | 19h45 | 21h15 | 22h30

BLACK WIDOW

Genre : Action, aventure, espionnage

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Cate Shortland

Durée : 2h14.

Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Ray Winstone

SYNOPSIS : Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Tous les jours : 10h45 | 14h00 | 16h55 | 19h45 | 22h15

BENEDETTA

Genre : Drame, Historique

Date de sortie : 09/07/2021

Réalisé par Paul Verhoeven

Interdit aux -12 ans

Durée : 2h06.

Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin

SYNOPSIS : e film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs

Tous les jours sauf Ven : 10h50 | 19h50

Ven : 10h50



LA CHAPELLE DU DIABLE

Genre : Epouvante-horreur

Titre original : The Unholy

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Evan Spiliotopoulos

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h40.

Avec Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, William Sadler, Katie Aselton, Cary Elwes





SYNOPSIS : Un journaliste discrédité tente d’insuffler un second élan à sa carrière après avoir découvert que de nombreux miracles ont eu lieu dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Ces mystères relèvent-ils du divin ou peut-être d’une source plus sombre ?

Mer, Sam, Dim, Mar : 22h30

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Titre original : The Croods: A New Age

Date de sortie : 07/07/2021

Réalisé par Joel Crawford

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h36.





SYNOPSIS : Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une famille y vit déjà : les Betterman.Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne.Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres.

Tous les jours sauf Ven : 11h10 | 13h40 | 15h50 | 17h45

Ven : 11h10 | 13h40 | 15h50 | 17h

THE DEEP HOUSE

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Alexandre Bustillo, Julien Maury

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h21.

Avec Camille Rowe, James Jagger, Eric Savin

SYNOPSIS : Un jeune couple américain spécialisé dans l’urbex (exploration urbaine) décide d’aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Mais celle-ci semble se refermer sur eux et le couple se retrouve prisonnier de cet endroit chargé des plus sombres histoires…

Mer, Lun : 22h20

Jeu : 22h30

Sam, Dim, Mar : 17h35

LE SENS DE LA FAMILLE

Genre : Comédie

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Jean-patrick Benes

Durée : 1h32.

Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet, Rose de Kervenoaël, Mathilde Roehrich

SYNOPSIS : Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 11h15 | 15h30

Jeu : 11h15 | 15h50

Dim : 15h30

PIERRE LAPIN 2

Genre : Aventure, comédie, Famille

Titre original : Peter Rabbit 2: The Runaway

Date de sortie : 30/06/2021

Réalisé par Will Gluck

Tous publics, à partir de 6 ans

Durée : 1h33.

Avec Thibaut Lacour, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Cerise Calixte

SYNOPSIS : Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Tous les jours sauf Jeu : 11h15 | 13h30 | 15h40

Jeu : 11h15 | 15h40

CRUELLA

Genre : Comédie, drame, Famille

Date de sortie : 23/06/2021

Réalisé par Craig Gillespie

Durée : 2h14.

Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Joel Fry

SYNOPSIS : SYNOPSIS : Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance

Tous les jours : 10h50 | 14h15 | 17h05

SANS UN BRUIT

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : A Quiet Place Part II

Date de sortie : 16/06/2021

Réalisé par John Krasinski

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h37.

Avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou

SYNOPSIS : Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

CONJURING

Genre : Epouvante-horreur

Titre original : The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Date de sortie : 09/06/2021

Réalisé par Michael Chaves

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h52.

Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard

SYNOPSIS : Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense

Ven, Sam, Dim, Mar : 22h10

Lun : 22h30